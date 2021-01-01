ننشر .. تفاصيل عرض الباطن السعودي الرسمي لضم أفشة



أفشة أفشة



كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن وصول عرض رسمي من نادي الباطن السعودي، للتعاقد مع محمد مجدي «أفشة» صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وقال أحمد شوبير، في تصريحات ببرنامج ملعب «أون تايم» المذاع عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «أفشة، تلقى عرضًا رسميًا من نادي الباطن السعودي، للانضمام لصفوفه في الميركاتو الشتوي المقبل لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة».





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وأضاف: «العرض ضعيف من الناحية المالية، حيث يرغب النادي السعودي في استعارة اللاعب مقابل 300 ألف دولار».وتابع: «أفشة، غير سعيد لأنه لا يشارك بصفة أساسية مع الأهلي في الفترة الأخيرة»، مضيفًا: «اللاعب لم يحسم قراره بالانضمام للنادي السعودي (عين في الجنة وعين في النار)».وواصل: «اللاعب طلب من مسؤولي نادي الباطن السعودي، حسم المفاوضات مع إدارة الأهلي»، مضيفًا: «نائب رئيس نادي الباطن متواجد حاليًا في القاهرة من أجل حسم صفقة أفشة».وتابع: «النادي السعودي متمسك بضم نجم الأهلي وعلى استعداد زيادة المقابل المادي، من أجل حسم الصفقة».واختتم أحمد شوبير، تصريحاته قائلًا: «الشكل العام أن أفشة، سيستمر مع الأهلي، ومسؤولو النادي سيبدأوا الحديث مع اللاعب من أجل تجديد التعاقد معه لمدة 3 سنوات مقبلة».