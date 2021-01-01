يقدم وكيل بيستون موديل 2023 من B70 سيدان

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بيستون

شهدت الفترة الماضية تقديم شركة مصر حلوان (وكيل سيارات بيستون في مصر) لموديل 2023 من سيارتها B70 التي تنتمي لفئة مركبات سيدان، وذلك بالأسعار التالية:

- فئة أولى بسعر 644 ألف جنيه.

- فئة ثانية بسعر 756 ألف جنيه.

- فئة ثالثة بسعر 800 ألف جنيه.

ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 169 حصان وعزم 260 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات مع خاصية الجر الأمامي.

وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل الآتي:

فئة أولى:
- فتحة سقف كهربائية.

- مصابيح أمامية وخلفية LED.

- مصابيح LED أمامية نهارية.

- مصابيح ضبابية خلفية.

- إشارات بالمرايات الجانبية.

- نظام إضاءة داخل السيارة للقراءة.

- فرش داخلي من القماش.

- مقعد للسائق قابل للتعديل يدويا.

- تكييف هواء.

- فتحات تكييف خلفية.

فئة ثانية:

وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:

- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.

- فتحة سقف بانورامية.

- نظام للتبديل بين إضاءة المصابيح الأمامية العالية والمنخفض.

- إضاءة بباب السيارة.

- إضاءة أمامية للقراءة.

- مفتاح لفتحة السقف.

فئة ثالثة:

وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:

- إضاءة LED خلفية إيقاعية.

- سنسور أوتوماتيكي لغلق فتحة السقف عند هطول الأمطار.

- مرآة داخلية بدون إطار.

- شاشة عدادات رقمية 12 بوصة.

المصدر: التوكيل

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