يقدم وكيل بيستون موديل 2023 من B70 سيدان

بيستون
شهدت الفترة الماضية تقديم شركة مصر حلوان (وكيل سيارات بيستون في مصر) لموديل 2023 من سيارتها B70 التي تنتمي لفئة مركبات سيدان، وذلك بالأسعار التالية:
- فئة أولى بسعر 644 ألف جنيه.
- فئة ثانية بسعر 756 ألف جنيه.
- فئة ثالثة بسعر 800 ألف جنيه.
ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 169 حصان وعزم 260 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات مع خاصية الجر الأمامي.
وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل الآتي:
فئة أولى:
- فتحة سقف كهربائية.
- مصابيح أمامية وخلفية LED.
- مصابيح LED أمامية نهارية.
- مصابيح ضبابية خلفية.
- إشارات بالمرايات الجانبية.
- نظام إضاءة داخل السيارة للقراءة.
- فرش داخلي من القماش.
- مقعد للسائق قابل للتعديل يدويا.
- تكييف هواء.
- فتحات تكييف خلفية.
فئة ثانية:
وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:
- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.
- فتحة سقف بانورامية.
- نظام للتبديل بين إضاءة المصابيح الأمامية العالية والمنخفض.
- إضاءة بباب السيارة.
- إضاءة أمامية للقراءة.
- مفتاح لفتحة السقف.
فئة ثالثة:
وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:
- إضاءة LED خلفية إيقاعية.
- سنسور أوتوماتيكي لغلق فتحة السقف عند هطول الأمطار.
- مرآة داخلية بدون إطار.
- شاشة عدادات رقمية 12 بوصة.
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