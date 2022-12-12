اسعار العملات في مصر اليوم الإثنين 12-12-2022 ببداية التعاملات البنكية



اسعار العملات اسعار العملات

شهدت أسعار العملات اليوم الإثنين 12-12-2022، تباينًا نسبيًا بالبنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري ببداية التعاملات اليومية، ويرصد موقع «جريدة المال» في هذا التقرير التفصيلي سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي،واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي» بحسب متوسط أسعار العملات في البنك المركزي، وعدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والإسلامية والأجنبية وفقًا لشاشات التداول اللحظية.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.56 جنيه للشراء، و 24.64 للبيع.



سعر اليورو اليوم: 25.87 جنيه للشراء، و 25.96 للبيع.

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سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 30.10 جنيه للشراء، و 30.21 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.09 جنيه للشراء، و 80.36 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 6.53 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.68 جنيه للشراء، و 6.71 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري.سعر الدولار في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 24.54 جنيه للشراء، و 24.59 للبيع.بنك مصر: 24.54 جنيه للشراء، و 24.59 للبيع.البنك التجاري الدولي: 24.58 جنيه للشراء، و 24.64 للبيع.بنك كريدي أجريكول مصر: 24.54 جنيه للشراء، و 24.64 للبيع، وفق أسعار العملات.سعر اليورو في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 25.78 جنيه للشراء، و 26.03 للبيع.بنك مصر: 25.78 جنيه للشراء، و 26.03 للبيع.البنك التجاري الدولي: 25.82 جنيه للشراء، و 26.08 للبيع.بنك كريدي أجريكول مصر: 25.78 جنيه للشراء، و 26.08 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 29.95 جنيه للشراء، و 30.29 للبيع.بنك مصر: 29.95 جنيه للشراء، و 30.29 للبيع.البنك التجاري الدولي: 30.00 جنيه للشراء، و 30.36 للبيع.بنك كريدي أجريكول مصر: 29.95 جنيه للشراء، و 30.36 للبيع، وفق أسعار العملات.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.بنك مصر: 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.البنك التجاري الدولي: 6.52 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.بنك كريدي أجريكول مصر: 6.49 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر الدينار الكويتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 77.20 جنيه للشراء، و 80.20 للبيع.بنك مصر: 77.37 جنيه للشراء، و 80.20 للبيع.البنك التجاري الدولي: 77.52 جنيه للشراء، و 80.35 للبيع.بنك كريدي أجريكول مصر: 75.97 جنيه للشراء، و 81.98 للبيع، وفق أسعار العملات.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 6.68 جنيه للشراء، و 6.69 للبيع.بنك مصر: 6.68 جنيه للشراء، و 6.69 للبيع.بنك كريدي أجريكول مصر: 6.66 جنيه للشراء، و 6.71 للبيع.مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.70 جنيه للشراء، و 6.71 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.