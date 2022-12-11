أسعار الذهب في مصر والسعودية والإمارات والكويت اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022



أسعار الذهب أسعار الذهب

تداولت أسعار الذهب اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 في مصر، على الاستقرار في صباح أولى جلسات تداول البورصة العالمية.



سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر، حوالي 13440 جنيهًا، وهذا السعر لا يشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويساوي قيمة الذهب الخام.



سعر الذهب اليوم الإثنين في الدول العربية:

استهلت أسعار الذهب اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022، تعاملات الساعات الأولى في الدول العربية، على الأسعار النهائية ليوم ال

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وسجل كالآتي:أسعار الذهب اليوم في السعوديةأسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 216.66 ريال.أسعار الذهب عيار 22 حوالي 198.60 ريال.أسعار الذهب عيار 21 عند 189.57 ريال.أسعار الذهب عيار 18 إلى 162.49 ريال.أسعار الذهب عيار 14 نحو 126.38 ريال.أسعار الذهب اليوم الإثنين في الكويتأسعار الذهب اليوم الإثنين عيار 24 بلغت نحو 17.73 دينارأسعار الذهب اليوم الإثنين عيار 22 سجلت حوالي 16.25 دينار.أسعار الذهب اليوم الإثنين عيار 21 بلغت نحو 15.51 دينار.أسعار الذهب اليوم الإثنين عيار 18 سجلت حوالي 13.3 دينار.أسعار الذهب اليوم الإثنين عيار 14 بلغت نحو 10.34 دينار.أسعار الذهب اليوم الإثنين في الإماراتأسعار جرام الذهب اليوم الإثنين عيار 24 سجلت نحو 212.03 درهم.أسعار جرام الذهب اليوم الإثنين عيار 22 وصلت إلى 194.36 درهم.أسعار جرام الذهب اليوم الإثنين عيار 21 بلغت 1نحو 185.53 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 18 حوالي 159.03 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 123.69 درهم.