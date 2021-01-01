5 أطعمة لا يجب إعادة تسخينها..منها البطاطس والأرز..

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يلجأ بعض ربات البيوت لإعادة تسخين معظم الأطعمة بعد طهيها، سواء في الميكروويف أو في الفرن الكهربائي ، لكن هناك أطعمة، لا تخلو منها مائدة الطعام، لا يجب إعادة تسخينها، لأنها تسبب العديد من الأمراض، وذلك حسب ما ذكره موقع " timesofindia" الذي كشف عن عدد من الاطعمة التى يجب عدم تسخينها وهي كالتالي:



البطاطس



إعادة تسخين البطاطس فكرة سيئة لأن الحرارة هي أرض خصبة لبكتيريا C. botulinum وهذا يمكن أن يسبب التسمم الغذائي، لأن البكتيريا لا تقتل بالحرارة. سوف يتكاثرون بسبب ذلك.

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بقايا دجاجإذا بقي لديك دجاج مطبوخ ، يجب تناوله باردًا في اليوم التالي أو إعادة تسخينه ببطء شديد على درجة حرارة منخفضة، وما لا يجب عليك فعله هو وضعه في الميكروويف لتسخينه على الفور، وستتغير البروتينات الموجودة في الدجاج إذا انتقلت فجأة من برودة الثلاجة إلى حرارة الميكروويف وهذا يمكن أن يزعج معدتك حقًا.الأرزتعد إعادة تسخين الأرز أمرًا محفوفًا بالمخاطر لأنه يمكن أن يكون أرضًا خصبة للبكتيريا، وما لا يجب عليك فعله حقًا هو ترك الأرز يصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل إعادة تسخينه، فقط ضعه مباشرة في الميكروويف عندما تخرجه من الثلاجة، والأفضل من ذلك تناوله دفعة واحدة أو تخلص من بقايا الطعام.كرفسيمكنك العثور على الكرفس في الكثير من الشوربات ، ولكن إذا بقيت أي حساء ، فمن الأفضل إخراج الكرفس، ويحتوي الكرفس على النترات والتي تتحول إلى نترات عند تسخينها ،والنتريت مادة سامة وترتبط بأمراض القلب ، من بين أمور أخرى.البيضمن الأفضل تناول البيض فورًا بعد تحضيره أو أكله باردًا لاحقًا أو التخلص منه، ويمكن أن يؤدي إعادة تسخينها إلى إطلاق السموم التي يمكن أن تلحق الضرر بجسمك حقًا.