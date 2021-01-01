كأس العام2022 l أول تعليق لرونالدو بعد خروج البرتغال

خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن صمته بعد إقصاء منتخب بلاده من الدور ربع النهائي لمونديال قطر على يد المغرب بعد خسارته بهدف دون رد أمس.
وقال رونالدو، قائلا: "كان الفوز بكأس العالم للبرتغال أكبر وأكثر حلم طموحا في مسيرتي المهنية.. لحسن الحظ فزت بالعديد من الألقاب الدولية وأيضا مع منتخب البرتغال، لكن وضع اسم بلدنا على أعلى قدم في العالم كان أكبر أحلامي".
وأضاف: " قاتلت من أجل البرتغال.. حاربت بشدة من أجل هذا الحلم.. في المرات الخمس التي شاركت فيها في كأس العالم على مدار 16 عاما، دائما بجانب اللاعبين العظماء وبدعم من الملايين من البرتغاليين، قدمت كل ما لدي. أترك كل شيء خارج الملعب. لم أدر وجهي أبدا للقتال ولم أتخل أبدا عن ذلك الحلم".
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