أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم 12 ديسمبر 2022



أسعار الفاكهة أسعار الفاكهة

شهدت أسعار الفاكهة‌ بسوق العبور، اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 ، حالة من الاستقرار فى الأسعار لمعظم أصناف الفاكهة .



وتنشر « بوابة أخبار اليوم » الأسعار ويضاف 3- 5 جنيهات للسعر للكيلو فى التجزئة .



- الجريب فروت ما بين 3 إلى 6 جنيها .

قد يعجبك أيضا...

- برتقال بلدى من 3 إلى 5 جنيهات .- برتقال ابوسرة 4 إلى 7 جنيهات.- برتقال استفندى 4 إلى 8 جنيهات .- العنب الرومى الأحمر من 4 إلى 8 جنيهات.- عنب كرمسون من 12 إلى 18 جنيها- الكنتالوب من 4 إلى 8 جنيهات للكيلو .-المانجو الكنت من 15 إلى 25 جنيه .-المانجو كيت 15 إلى 25 جنيها .-بطيخ من (4 : 6 كيلو) بين 10 إلى 15 جنيها- البلح الاسوانى ما بين 7 إلى 17 جنيه للكيلو- كيلو البلح السيوى ما بين 20 إلى 25 جنيهات للكيلو-بلح بارحى 21 إلى 25 جنيه للكيلومن جانبه قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية بذلت مجهودا كبيرا من أجل دعم الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعي .