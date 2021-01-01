تعرف على طريقة عمل سلطة الزبادي بالكيوي والحمص

تعد سلطة الزبادي ب الكيوي من الأكلات الخفيفة التي يمكن تناولها بجانب أطباق أخرى من الطعام، ويفضل أن يتم تناولها مع المشاوي، ويمكن تناولها بمفردها كعشاء خفيف، لذا نستعرض خلال السطور التالية طريقة عمل سلطة الزبادي ب الكيوي بمكونات سهلة ..
المكونات:
3 ثمرات من فاكهه الكيوي
نصف كوب زبادي
2ملعقة كبيرة مايونيز
نصف كوب حمص الشام مسلوق
ربع ملعقة صغيرة ملح
ربع ملعقة صغيرة كمون
فلفل ألوان
قطع كيوي للتزيين
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