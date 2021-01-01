تعرف على طريقة عمل سلطة الزبادي بالكيوي والحمص



سلطة الزبادي بالكيوي والحمص سلطة الزبادي بالكيوي والحمص

تعد سلطة الزبادي ب الكيوي من الأكلات الخفيفة التي يمكن تناولها بجانب أطباق أخرى من الطعام، ويفضل أن يتم تناولها مع المشاوي، ويمكن تناولها بمفردها كعشاء خفيف، لذا نستعرض خلال السطور التالية طريقة عمل سلطة الزبادي ب الكيوي بمكونات سهلة ..



المكونات:



3 ثمرات من فاكهه الكيوي

نصف كوب زبادي

2ملعقة كبيرة مايونيز

نصف كوب حمص الشام مسلوق

ربع ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة كمون

فلفل ألوان

قطع كيوي للتزيين

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طريقه التحضير :في البداية نقوم بغسل الكيوي وتقطيعهثم غسل الحمص وتحضيره للسلقثم نقوم بتحضير وعاء ونقوم بخلط الزبادي مع المايونيز والملح والكمون ،مع التقليب الجيدثم نضيف الحمص وقطع الكيوي ونقلب الخليط جيداثم نقوم بتقديمه في طبقثم نضيف سلطة الكيوي ونزينها بقطع الكيوي الشرائح