«الطماطم»و «البطاطس» علاجات مستقبلية ضد السرطان

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على مدار رحلة التطور بحثاً عن علاج نهائي لمرض السرطان، قام فريق من العلماء في بولندا بقيادة الباحثة مجدالينا ونكيل، من جامعة «آدم ميتسكيفيتش» في مدينة بوزنان البولندية، بدراسة المركبات النشطة بيولوجيًا المسماة «جلايكوألكالويدز»، الموجودة في بعض الخضروات مثل البطاطس والطماطم، لإثبات قدرتها على علاج السرطان.



كما ركزت «وينكيل» وزملاؤها في الفريق على خمسة أنواع من مركبات «جلايكوألكالويدز» الموجودة في المستخلصات الخام من عائلة نباتات الباذنجان.



تقول وينكيل: «نحاول دراسة إمكانية مكافحة الخلايا السرطانية من خلال وسائل وأدوية أخرى تكون آمنة على الخلايا السليمة. من المفيد العودة إلى النباتات الطبية التي استخدمت منذ سنوات في علاج الأمراض المختلفة ومحاولة معرفة ما تمتلكه من إمكانات ومركبات مفيدة للصحة العامة».

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تنتج النباتات عادةً المركبات القلوية هذه، وأحيانا تكون سامة، كدفاع ضد الحيوانات التي تأكل النباتات. لكن الجرعة الصحيحة يمكن أن تحول السم إلى دواء.ووجد أن مركبات «جلايكوألكالويدز» تعوق نمو الخلايا السرطانية وقد تعمل على موتها.وتعمل وينكيل الآن وبقية الفريق البحثي على دراسة مركبات «جلايكوألكالويدز» الموجودة تحديدا في البطاطس، وتعتمد مستوياتها على صنف البطاطس وظروف الضوء ودرجة الحرارة التي تتعرض لها البطاطس.هذه المواد القلوية تمنع بعض المواد الكيميائية المسببة للسرطان من التحول إلى مواد مسرطنة في الجسم، كما أثبتت الدراسات التي أُجريت على نوع معين من خلايا سرطان الدم أن مركبات جلايكوألكالويدز تقتلها عند استخدامها كجرعات علاجية.ووجد كذلك أن مركبات جلايكوألكالويدز الموجودة في الباذجان تمنع خلايا سرطان الكبد من التكاثر، حيث تستهدف الخلايا الجذعية السرطانية التي تلعب دورًا مهمًا في مقاومة أدوية السرطان.وحتى الطماطم يمكن أن تقدم بعض الإمكانات الواعدة في علاج مرض السرطان لاحتوائها على مركب «التوماتين»، وهو أحد مشتقات مركبات جلايكوألكالويدز الذي يدعم تنظيم الجسم لدورة حياة الخلية حتى تتمكن من قتل الخلايا السرطانية.