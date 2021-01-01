أطعمة يجب تجنبها لتقلل حمض اليوريك في الشتاء

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ينتج حمض اليوريك عادة عندما يستقلب الجسم مادة تسمى البيورين، والبيورين مادة موجودة بشكل طبيعي في أجسامنا ولكنها توجد أيضًا في مجموعة متنوعة من الأطعمة، وعادةً ما يُفرز حمض اليوريك من الجسم عن طريق البول، ولكن عندما تكون الكلى لدينا غير قادرة على دفع حمض اليوريك للخارج ، يؤدي ذلك إلى ظهور حالة تسمى النقرس.



ولكن ماذا تفعل عندما يكون لديك ارتفاع في حمض اليوريك خلال فصل الشتاء؟.. يمكنك تقليل المخاطر باتباع النصائح فى هذا التقرير، بحسب موقع "Health".



فهم العلاقة بين حمض اليوريك والنقرس

النقرس هو حالة تتراكم فيها مستويات عالية من حمض اليوريك حول المفصل وغالبًا ما يطلق عليه أيضًا شكل مؤلم من التهاب المفاصل لأن هذه المستويات العالية من حمض اليوريك غالبًا ما تشكل بلورات تؤدي إلى الكثير من الصلابة وعدم الحركة حول المفاصل، و يمكن أن يكون خطيرًا أيضًا على أعضاء أخرى مثل القلب والكلى أيضًا.



يعاني معظم الأفراد الذين يعانون من مستويات عالية من حمض اليوريك من أعراض مثل الألم والتصلب وما إلى ذلك لتتفاقم خاصة خلال فصل الشتاء.بينما يحدث أكثر خلال فصل الربيع، يمكن أن يزداد سوءًا خلال فصل الشتاء في بعض الحالات بغض النظر عن الموسم ، هناك بعض الأطعمة التي تؤدي إلى تفاقم المشكلة وتحتاج إلى الابتعاد عنها من خلال تجنب بعض الأطعمة من النظام الغذائي يمكن أن يساعد في تخفيف هذه الأعراض وتوفير بعض الراحة خلال هذا الوقت.



أطعمة يجب تجنبها خلال فصل الشتاء لتقليل حمض اليوريك

فيما يلي قائمة بالأطعمة التي يجب إما تقييدها أو تناولها بكميات أقل خلال هذا الوقت.

1- المشروبات المحلاة

تمت دراسة الاستهلاك الزائد للفركتوز عن طريق المشروبات المحلاة خاصة مع شراب الذرة عالي الفركتوز على أنه عامل خطر للإصابة بالنقرس، لذلك ابتعد عن كل مشروبات السكر، تحتوي معظم الفواكه أيضًا على كمية كبيرة من الفركتوز ، ولكن تناولها باعتدال سيضمن حصولك على فوائد المغذيات الدقيقة من الفاكهة بالإضافة إلى الحد من تناول الفركتوز بشكل عام.



نوع معين من اللحوم والمأكولات البحرية



معظم اللحوم الحمراء ولحوم المأكولات البحرية مثل السردين والأنشوجة والماكريل غنية بالبيورينات كأفضل ما يمكن أن تقتصر على مرة واحدة في الأسبوع.

الخضار مثل الهليون والسبانخ والقرنبيط والفطر والبازلاء الخضراء: على الرغم من أن هذه الخضار لا تحتوي على نسبة عالية من البيورين مثل اللحوم ، إلا أنها تحتوي على نسبة كافية من البيورين لتكون بمثابة مسببات لألم النقرس.



أشياء يجب وضعها في الاعتبار إذا كنت لا تستطيع التحكم في نفسك



ستكون هناك مناسبات يكون فيها تجنب هذه الأطعمة أمرًا مستحيلًا ، وذلك عندما تتأكد من أنك تحصل على كمية كافية من السوائل ، وربما مع وجود سائل إضافي بنسبة 50% من مدخولك المعتاد ، قد يساعد في إبقاء الأعراض هادئة خاصة في فصل الشتاء.

