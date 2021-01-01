فيديو .. تنفيذ ثاني عملية إعدام مرتبطة بالاحتجاجات في إيران

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صورة الخبر: إعدام مجيد رضا رهنورد في إيران
إعدام مجيد رضا رهنورد في إيران

أعلنت وكالة "ميزان" الإخبارية التابعة للسلطة القضائية في إيران، عن إعدام مجيد رضا رهنورد، اليوم الاثنين، وهو متظاهر متهم بقتل عنصرين من "الباسيج" في مشهد.

وقالت الوكالة إن رهنورد أعدم شنقا علنا، بعد 23 يوما من اعتقاله، حيث تم اتهامه بأنه هاجم "بسلاح بارد" قوات "الباسيج" في شارع الحراملي بمدينة مشهد، وأدى ذلك لمقتل حسين زين زاده ودانيال رضا زاده.

وكان مجيد رضا رهنورد قد اعتقل في 28 نوفمبر، بعد يومين من مقتل هذين العضوين في الباسيج، وبعد ذلك بخمسة أيام، أعلن المدعي العام في مشهد عن إصدار لائحة اتهام بحقه.

وأحيلت قضية رهنورد على الفور إلى المحكمة الثورية في مشهد، وبعد 5 أيام من صدور لائحة الاتهام، حوكم رهنورد وحكم عليه بالإعدام في محكمة الثورة في مشهد يوم 8 ديسمبر.

وهذا ثاني حكم إعدام يتعلق بالاحتجاجات الحالية في إيران. حيث تم إعدام محسن شكاري قبل أيام لاتهامه بـ "المحاربة"، وقيامه بقطع الشارع وإصابة عنصر من عناصر "الباسيج".

وأثار إعدامه ردود فعل واسعة في العالم وواجه احتجاجات شعبية في إيران أيضا.

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المصدر: وكالة ميزان

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