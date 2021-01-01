الزمالك يحقق فوزا ثمينا من بيراميدز .. فيديو



الزمالك وبيراميدز الزمالك وبيراميدز

حقق فريق الزمالك فوزا هاما على ضيفه بيراميدز بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي، والمؤجلة من الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.





سجل هدف الزمالك الوحيد لاعبه مصطفى شلبي في الدقيقة الرابعة من المباراة.



بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 11 نقطة ليتراجع للمركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة.



جاءت بداية المباراة نارية بعد أن ضغط الزمالك هجوميا منذ الدقيقة الأولى بحثا عن تسجيل هدف مبكر.



وسدد إمام عاشور كرة قوية اصطدمت بأحد المدافعين لتغير اتجاهها إلا أن الحارس أحمد الشناوي، نجح في التصدي للكرة لينقذ شباكه من هدف مؤكد.



وفي الدقيقة الرابعة نجح مصطفى شلبي في تسجيل هدف التقدم للفريق الأبيض بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الشناوي، لتعلن عن أول أهداف شلبي مع الزمالك.



بعد الهدف حاول بيراميدز تعديل النتيجة وضغط هجوميا وسدد إسلام عيسي بعيدا عن المرمى بعد توغل مميز داخل منطقة الجزاء.



بمرور الوقت نجح الزمالك في تقاسم السيطرة والاستحواذ مع فريق بيراميدز لكن دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى الشناوي، وفي الدقيقة 38 أهدر مصطفى فتحي فرصة محققة لتسجيل هدف التعادل بعد أن سدد كرة خطيرة مرت بجوار القائم الأيمن لحارس الزمالك محمد عواد.



وفي الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط أهدر محمد حمدي فرصة أخرى لبيراميدز، بعد أن سدد كرة رأسية خطيرة مرت بجوار القائم لينتهي الشوط بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

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بدأ الشوط الثاني بضغط هجومي من فريق بيراميدز الذي حاول بشتى الطرق تسجيل هدف التعادل، وفي المقابل تراجع الزمالك بشكل واضح لمنتصف ملعبه مكتفيا بالاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.وأهدر بيراميدز فرصة خطيرة لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 48 بعد كرة رأسية من فخري لاكاي غير المراقب تماما، ثم تصدى عواد لتسديدة قوية من مصطفى فتحي في الدقيقة 54.وواصل بيراميدز سيطرته بحثا عن العودة في اللقاء وأضاع لاكاي فرصة أخرى محققة بعد أن سدد برعونة في يد عواد بالدقيقة 69.وسدد رمضان صبحي رأسية جديدة تصدى لها محمد عواد في الدقيقة 77، ثم أضاع محمد حمدي أخطر فرص بيراميدز في الشوط الثاني بعد توغله في منطقة الجزاء إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر.وفي الدقيقة 86 تصدى محمد عواد لفرصتين مؤكدتين من رأسيتين لعلي جبر مدافع بيراميدز ليحافظ على تقدم فريقه.استمر بيراميدز في محاولاته خلال الدقائق المتبقية من زمن المباراة دون جدوى حتى أطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء معلنا فوز الزمالك بهدف دون رد.https://www.btolat.com/video/62522