رسالة مصرية عنيفة لإسرائيل بسبب فلسطين.. تفاصيل

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رسالة غير عادية وقاسية وصلت مؤخرا من الخارجية المصرية تجاه إسرائيل، مشيرة إلى أن الرسالة جاءت في وقت تستعد فيه الحكومة اليمينية لتولى مهامها الجديدة.
وقالت صحيفة "معاريف"، إنه قد لوحظ في بيان وزعته الخارجية المصرية قلق القاهرة من "تصاعد العنف ضد الفلسطينيين"، كما جاء في البيان أن انتهاكات وجرائم الاحتلال ومليشيات المستوطنين وتنظيماتهم الإرهابية تعكس بشكل أساسي الوجه الحقيقي للاحتلال وطبيعته المعادية للإنسانية والسلام والشعوب.
وكانت قد حذرت وزارة الخارجية المصرية، أمس الجمعة، من التصعيد والعنف ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن مصر حاولت في السنوات الأخيرة وضع نفسها في موقع مهم في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهي تدين مرارًا "عنف المستوطنين".
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