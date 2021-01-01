شرطة زامبيا تحقق .. العثور على جثث 27 إثيوبيا بمنطقة زراعية

قالت شرطة زامبيا إنها عثرت، اليوم الأحد، على 27 جثة لرجال، يُعتقد أنهم مهاجرون من إثيوبيا، ملقاة في منطقة زراعية في ضواحي العاصمة بعدما لاقوا حتفهم جراء ما يشتبه في أنه الجوع والإنهاك، لكن لا تزال التحقيقات جارية لتحديد السبب بدقة؟
وأضافت الشرطة أنه تم العثور على ناج وحيد على قيد الحياة في الساعات الأولى من صباح الأحد وهُرع به إلى مستشفى لوساكا لتلقي العلاج، بينما نُقل الموتى إلى مشرحة للتعرف على هوياتهم وإجراء تشريح لتحديد السبب الدقيق للوفاة.
وأظهرت تحقيقات الشرطة الأولية أن الضحايا كلهم من الذكور وتتراوح أعمارهم بين 20 و38 عاما.
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