شرطة زامبيا تحقق .. العثور على جثث 27 إثيوبيا بمنطقة زراعية

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العثور على جثث 27 إثيوبيا

قالت شرطة زامبيا إنها عثرت، اليوم الأحد، على 27 جثة لرجال، يُعتقد أنهم مهاجرون من إثيوبيا، ملقاة في منطقة زراعية في ضواحي العاصمة بعدما لاقوا حتفهم جراء ما يشتبه في أنه الجوع والإنهاك، لكن لا تزال التحقيقات جارية لتحديد السبب بدقة؟

وأضافت الشرطة أنه تم العثور على ناج وحيد على قيد الحياة في الساعات الأولى من صباح الأحد وهُرع به إلى مستشفى لوساكا لتلقي العلاج، بينما نُقل الموتى إلى مشرحة للتعرف على هوياتهم وإجراء تشريح لتحديد السبب الدقيق للوفاة.

وأظهرت تحقيقات الشرطة الأولية أن الضحايا كلهم من الذكور وتتراوح أعمارهم بين 20 و38 عاما.

وأشارت إلى أن مجهولون ألقوا الجثث على قارعة الطريق، بحسب ما ذكرت رويترز.

وقال المتحدث باسم الشرطة، داني موالي، في بيان بعدما أبلغ العامة الشرطة بالمشهد المروع "بدأت الشرطة والأجنحة الأمنية الأخرى التحقيق في المسألة".

وغالبا ما يمر المهاجرون الإثيوبيون بزامبيا عند سفرهم إلى دول مثل جنوب أفريقيا، على الرغم من ندرة وجود تقارير بوقوع وفيات في أثناء الانتقال من هناك.

المصدر: وكالات - أبوظبي

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