خطوات لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية والأوراق المطلوبة



استمارة الشهادة الإعدادية استمارة الشهادة الإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفنى عن خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية لامتحانات العام الدراسي الحالى 2022\2023.



من الفئات المسموح لهم بالتقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023؟.. التعليم توضح



كيف يتم تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2022\2023؟

قد يعجبك أيضا...

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يتم تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية إلكترونيًا من خلال الموقع الذي أعدته الوزارة لذلك، مسيرة إلى أن آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية مستمر حتى يوم الخميس الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري.تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023\202وخلال السطور التالية تستعرض «المصري اليوم» كل ما تريد معرفته عن خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجاري 2022\2023.خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية لامتحانات العام الدراسي الحالي 2022\2023وجاءت خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية لامتحانات العام الدراسي الحالي 2022\2023، كما حددتها وزارة التربية والتعليم كالتالي:1- دخول الطالب على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى2- شددت الوزارة على ضرورة مراجعة بيانات الطالب خلال تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية على بوابة المدرسة لدى وزارة التربية والتعليم3- تحتوى بيانات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية كالآتى:- اسم الطالب من واقع شهادة الميلاد- الرقم القومي- النوع- الديانة- رقم الهاتف الخاص بالطالب- حالة القيد4- يجب رفع صورة شخصية لطالب الشهادة الإعدادية وتكون واضحة بكامل وجه، ويكتب اسم الطالب كاملًا وطبقًا لشهادة الميلاد في جميع مواضيع استمارة الشهادة الإعدادية وبدون تعديل في خط اليد.5- يجب طباعة استمارة الشهادة الإعدادية بالألوان حتى تكون صورة الطالب واضحة على بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بالطالب.6- كما أكدت الوزارة أن استمارة الشهادة الإعدادية تتكون من 3 أوراق مطبوعة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وهم:- الورقة الأولى هي: بطاقة تحقيق الشخصية وتذكرة إخطار الطالب برقم الجلوس وبطاقة الإحصاء.- الورقة الثانية هي: استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية للتقديم للامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي 2022\2023.- الورقة الثالثة هي: وضع بيانات عن الامتحانات السابقة ومرفق معها إقرار من الطالب وولى الأمر بأنه لم يتقدم إلى هذا الامتحان أمام لجنة أخرى.7- يجب على طلاب الشهادة الإعدادية الملتحقين بنظام المنازل تقديم التصديق الخاص بهم ومن في حكمهم ويتم طباعته، وملصق معه طابع دمغة التي تبلغ فئة جنيه واحد.8- يحرر الطالب بيانات استمارة الشهادة الإعدادية بخط يده في الفراغات المعدة بالأوراق الثالثة، ويكون ذلك تحت إشراف اللجنة المكلفة بمتابعة الطلاب في أثناء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية من قبل المدرسة.9- ضرورة اعتماد استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية بخاتم الشعار بعد مراجعتها والتأكد من صحتها10- يجب تقديم عدد (2) صورة من شهادة الميلاد الخاصة بالطالب ومرفق معها تدبيس صورة مدون عليها اسم الطالب رباعيا بالكمبيوتر11- كما أوضحت وزارة التربية والتعليم أن بالنسبة لطلاب نظام الدمج، يجب عليهم تقديم صورة طبق الأصل من التقرير الطبي بموافقة إدارة التربية الخاصة بالمديرية، ويتم وضعها بين الورقة الثانية والثالثة من استمارة الشهادة الإعداديةالأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية لامتحانات العام الدراسي الجاري 20231- تقديم إيصال المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجاري 2022\20232- تقديم عدد (3) صورة شخصية للطالب مقاس 4*63- تقديم إيصال رسوم التقدم لامتحانات العام الدراسى الجارى والتى تبلغ قيمتها 158 جنيه4- تقديم طابع فئة 10 جنيهات باسم دعم وتمويل وتنمية المشروعات التعليمية