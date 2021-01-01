ظاهرة غريبة تسطع في سماء أمريكا.. ماذا تكون؟

التقط مراقبو السماء لحظة نادرة في وايومنج بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ظهرت تكوينات سحب غريبة وجميلة في السماء، تشبه تمامًا أمواج المحيط.
سطعت المشهد الفاتن فوق قمة جبال بيجورن في مدينة شيريدان الأمريكية.
ما هي ظاهرة كلفن هيلمهولتز؟
تعرف ظاهرة تكون السحب بهذا الشكل المذهل بـ كلفن هيلمهولتز، وتتشكل عندما يتحرك تيار سريع فوق الهواء الصاعد أدناه، وتشتهر أيضًا باسم الغيوم الرفرافة.
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