بسبب دوالي الساقين .. حقيقة تأخر الحمل عند النساء

أكد الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن دوالي الساقين ببساطة هي أوردة منتفخة ومتضخمة في منطقة الساق نتيجة ضعف بنية جدرانها بسبب الضغط المستمر عليها، وأوردة الساق عبارة عن أوعية دموية تنقل الدم من الساق إلى أعلى الجسم وصولاً للقلب، وينظم سير الدم في هذا الاتجاه مجموعة من الصمامات داخل الأوردة.
وقال الدكتور وليد الدالى، إذا أصيبت تلك الصمامات بأي خلل يبدأ الدم في التراجع في الأوردة بفعل الجاذبية الأرضية، ويزيد الضغط على الجدران الداخلية لها، وينتهي الأمر بضعف جدران الأوردة وتمددها، وظهورها منتفخة ومتورمة تتلون باللون الأزرق أو البنفسجي.
وأجاب الدكتور وليد الدالى عن سؤال هل دوالي الساقين تمنع الحمل عند النساء؟، قائلا: هذا معتقد خاطئ لدى الكثيرين، ففي حقيقة الأمر لا علاقة لدوالي الساقين بتأخر أو منع الحمل، ولكن يعد الحمل من العوامل التي تزيد من فرص إصابة المرأة بدوالي الساقين ففي بعض الحالات تصاب الحامل بدوالي الساقين التي عادةً ما تزول خلال 3-12 شهرا بعد الولادة، وتعد أشهر أسباب إصابة المرأة الحامل بالدوالي الاستعداد الوراثي، إذ يلعب العامل الجيني دوراً مهمًا في الإصابة بدوالي الساقين.
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