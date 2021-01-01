مع برودة الطقس .. هؤلاء الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي

مع برودة الطقس تنتشر الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي، وفي الآونة الأخيرة انتشرت العديد من الفيروسات المسببه للالتهاب الرئوي، ذلك وفقا للدكتور محمد حسن الطراونة استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية
وأوضح د. محمد حسن الطراونة، أن الالتهاب الرئوي هو عدوى تصيب الجهاز التنفسي وتؤدي إلى إصابة الحويصلات الهوائية ويمكن أن يكون التهاب فيروسي أو بكتيري أو فطري.
وأشار الدكتور محمد الطراونة، إلى أنه عندما تدخل مسببات المرض، الحويصلات الهوائية تؤدي إلى التهاب بها تتشكل تلك الحويصلات إلى سوائل صديدية والتي تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة والسعال وآلام الصدر والصعوبة في التنفس، وتتطور الالتهابات من أعراض تشبه أعراض دور البرد العادي إلى أعراض خطيرة قد تهدد الحياة.
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