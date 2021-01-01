مع برودة الطقس .. هؤلاء الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي



الالتهاب الرئوي الالتهاب الرئوي

مع برودة الطقس تنتشر الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي، وفي الآونة الأخيرة انتشرت العديد من الفيروسات المسببه للالتهاب الرئوي، ذلك وفقا للدكتور محمد حسن الطراونة استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية



وأوضح د. محمد حسن الطراونة، أن الالتهاب الرئوي هو عدوى تصيب الجهاز التنفسي وتؤدي إلى إصابة الحويصلات الهوائية ويمكن أن يكون التهاب فيروسي أو بكتيري أو فطري.



وأشار الدكتور محمد الطراونة، إلى أنه عندما تدخل مسببات المرض، الحويصلات الهوائية تؤدي إلى التهاب بها تتشكل تلك الحويصلات إلى سوائل صديدية والتي تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة والسعال وآلام الصدر والصعوبة في التنفس، وتتطور الالتهابات من أعراض تشبه أعراض دور البرد العادي إلى أعراض خطيرة قد تهدد الحياة.

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وأضاف د. الطراونة، أن أعراض الالتهاب الرئوي الخطير، تتمثل في سعال مصحوب ببلغم، وصعوبة في التنفس وآلام في الصدر وارتفاع في دراجات الحرارة، فإذا ظهرت هذه الأعراض على المريض سرعة التوجه إلى الطبيب المختص، حيث تختلف الحالة من شخص لآخر من مجرد فحص سريري عادي إلى فحص عن طريق الأشعة للتعرف على درجة الالتهاب في الرئة وأحيانا يضطر المريض الي دخول المستشفى للعلاج.وأكد الدكتور محمد حسن الطراونة، أن الالتهابات الرئوية تصنف إلى نوعين نوع يكون مكتسب من المجتمع المحيط ونوع مكتسب من المستشفيات والعيادات الطبية، والنوع الأول المكتسب من المجتمع هو الأكثر شيوعاً والذي يؤدي إلى التهاب المكورات الرئوية.ولفت الدكتور محمد الطراونة، إلى أنه في الشتاء تكثر الاصابة بالفيروسات التي تسبب الالتهاب الرئوي والأكثر عرضه للإصابة هم كبار السن الذين يزيد أعمارهم عن 65 عاما أو الاطفال أو أصحاب الأمراض المزمنة.