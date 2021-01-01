كأس العالم 2022 lبي إن سبورتس المفتوحة تنقل جميع مباريات كأس العالم المتبقية



lبي إن سبورتس المفتوحة lبي إن سبورتس المفتوحة



قررت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية نقل جميع المباريات المتبقية لـ كأس العالم 2022 عبر قنواتها المفتوحة .



ووصلت بطولة كأس العالم إلى مراحلها الأخيرة بعد أن تمكن المنتخب المغربي في التأهل إلى الدور النصف النهائي بجانب كلا من فرنسا والأرجنتين وكرواتيا .



ومن المقرر أن يتم إذاعة جميع المباريات المتبقية بما فيهم مباراة المغرب أمام فرنسا بنصف نهائي كأس العالم عبر قنوات بي إن سبورت المفتوحة .

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