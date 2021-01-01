أطعمة غنية بالبروتين مفيدة لمرضى السكري



مرضى السكري مرضى السكري



ما هي طرق السيطرة على مرض السكري؟ هناك العديد من الطرق للتحكم في نسبة السكر في الدم ، بما في ذلك اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، كما أن تناول أشياء غنية بالبروتين يمكن أن يفيد.



وفقًا لتقرير NCBI، يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين أو المكملات الغذائية في السيطرة على نسبة السكر في الدم وتحسين مقاومة الأنسولين، هذا يعني أن البروتين يمكن أن يساعدك على التحكم بشكل أفضل في مرض السكري.



مرض السكري والبروتين

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ذكرت الدراسة أنه من أجل تحسين أداء الكلى، يحتاج مرضى السكري إلى البروتين بمعدل 1 جم / كجم يوميًا. وبالمثل ، إذا كان الشخص يعاني من مرض مزمن في الكلى، فإنه يحتاج إلى بروتين بمعدل 0.8 جم / كجم.يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري، ليس هذا فقط، بل إنه يحسن مقاومة الأنسولين، وهو أمر ضروري للتحكم في الجلوكوز.دواجنإذا كنت غير نباتي، فإن الدجاج والديك الرومي خيارات رائعة بالنسبة لك، وعندما تأكل هذه الأشياء مخبوزة أو محمصة أو مشوية ضع في اعتبارك أنه لا يجب أن تأكل هذه الأشياء بعد قليها.بيضإذا كنت تأكل البيض، فلا يوجد خيار أفضل لك من هذا يجب أن تأكل البيضة كاملة لا يزيد الكوليسترول، بالإضافة إلى أنه غني بالعناصر الغذائية، فالبيض لذيذ ولا يرفع نسبة السكر في الدم.فولعلى الرغم من احتواء الفاصوليا والعدس على بعض الكربوهيدرات، إلا أنها غنية أيضًا بالبروتين والألياف هذا يعني أن الاستهلاك المنتظم لهذه يمكن أن يساعدك على التحكم في مستوى السكر في الدم.سمكفي حين أن جميع الأسماك جيدة، فإن الأسماك الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ، مثل السلمون والتونة الباكورة ، هي أفضل خياراتك للحفاظ على صحة قلبك كمية البروتين فيها عالية أيضًا.المكسرات والفواكه الجافةلتلبية كمية البروتين، يجب أن تستهلك بانتظام الفواكه المجففة والمكسرات قم بتضمين اللوز والجوز والزبيب والكاجو والفستق وغيرها في نظامك الغذائي، للحصول على أقصى استفادة منها، قم بنقعها وتناولها.منتجات الألبانيمكنك أيضًا اختيار منتجات الألبان لتعويض نقص البروتين الزبادي والبانير والزبادي اليوناني والجبن القريش غنية بالبروتين يحتوي البانير على الدهون المشبعة ويؤدي تناول هذه الأشياء إلى الحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة.