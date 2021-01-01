تحذير للرجال .. نقص هذا الهرمون يسبب الصلع للرجال



الصلع الصلع



بالنسبة للعديد من الرجال، يمكن أن يكون التفكير في فقدان شعرهم علامة مرعبة على الشيخوخة.



يمكن أن يكون لتساقط الشعر آثار نفسية بما في ذلك مستويات عالية من القلق والاكتئاب ، وانخفاض الثقة ، والانسحاب الاجتماعي ، ويؤثر على حوالي 53 في المائة من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 عامًا وحتى 90 في المائة في حياتهم.



ومع ذلك ، كشف الخبراء الآن عن كل ما تحتاج لمعرفته حول هذه العملية - من سبب حدوثها إلى كيفية العثور على علاج لها.

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وقالت الدكتورة فرقان رجا لـ FEMAIL إن تساقط الشعر "جزء طبيعي من الحياة" - في حين شرح الطرق المختلفة للتعامل مع الصلع.وأوضح الخبراء أن الرجال المختلفين يبدأون في فقدان شعرهم في نقاط مختلفة، يبدأ البعض في تساقط الشعر في العشرينات من العمر بينما قد لا يصاب البعض الآخر بالصلع تمامًا حتى يبلغوا السبعين من العمر.على غرار ذلك ، يفقد الأشخاص المختلفون الشعر بسرعات مختلفة أيضًا.ولكن كقاعدة عامة، عندما يبدأ الصلع الذكوري في الظهور ، فمن المحتمل أن تصبح أصلع في غضون 15 إلى 25 عامًا.لكنه أوضح الخبراء أن السبب الرئيسي لتساقط الشعر يعود إلى جينات الشخص.وبينما يدعي الكثيرون أن الرجال يجب أن ينظروا إلى والد أمهاتهم ، إلا أنه في الواقع ، يمكن أن يأتي تساقط الشعر من أي جانب من عائلتك.ما يحفز هذه العملية هو هرمون يسمى ديهدروتستوستيرون ، والمعروف باسم DHT.الرجال الذين يتقبلون ديهدروتستوستيرون بشدة هم أكثر عرضة لفقدان شعرهم ، حيث يلتصق الهرمون ببصيلات الشعر ويحرمها من الأكسجين.عن طريق قطع الدورة الدموية في الجزء العلوي من رأسك ، تبدأ الخيوط الفردية في الانكماش والضعف والتساقط في النهاية.في كل مرة يحاول جسدك اختراق الشعر الجديد ، يصبح أكثر عدلاً وأدق وأقل وضوحًا.كما وجدت مراجعة أن الحبوب التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الزنك وزيت بذور اليقطين والبروبيوتيك تساعد في تكثيف الشعر أو الاحتفاظ به أو إعادة نموه في ما يصل إلى 93 في المائة من الرجال.كما وجد أن مكملات زيت أوميغا وخل التفاح وفيتامينات نمو الشعر لها بعض الفوائد.