أعراض قصور الغدة الدرقية والسيطرة عليها في الشتاء

إذا كنت تعاني من قصور الغدة الدرقية ، فأنت تعرف الأعراض جيدًا: جفاف الجلد ، والتعب ، والإمساك ، والاكتئاب ، والشعور بالبرد.
تقول سارة نديم ، الأستاذة المساعدة في طب الغدد الصماء في مستشفى جامعة الآغا خان في باكستان: "إن أفضل نصيحة للتحكم في قصور الغدة الدرقية لديك هي تناول دواء الغدة الدرقية بانتظام".
من الناحية المثالية ، إذا كنت تتناول الجرعة المناسبة من الدواء البديل لهرمون الغدة الدرقية ، يجب أن تشعر بالعودة إلى الحالة "الطبيعية" مع عدم وجود أعراض متبقية في غضون شهرين .
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