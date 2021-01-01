بعد وداع كأس العالم .. قرار مفاجئ من رونالدو

قرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الاستمرار في قطر رغم وداع منتخب البرتغال بطولة كأس العالم 2022.
وخسر منتخب البرتغال أمام المغرب بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022.
وبحسب صحيفة “أبولا” البرتغالية، فإن كريستيانو ونالدو قرر عدم السفر إلى بلاده رفقة بعثة منتخب البرتغال، والاستمرار في قطر رغم وداع البطولة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!