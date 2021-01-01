بعد وداع كأس العالم .. قرار مفاجئ من رونالدو



رونالدو رونالدو



قرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الاستمرار في قطر رغم وداع منتخب البرتغال بطولة كأس العالم 2022.



وخسر منتخب البرتغال أمام المغرب بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022.



وبحسب صحيفة “أبولا” البرتغالية، فإن كريستيانو ونالدو قرر عدم السفر إلى بلاده رفقة بعثة منتخب البرتغال، والاستمرار في قطر رغم وداع البطولة.

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وأضافت الصحيفة، أن 9 لاعبين آخرين اتخذوا نفس قرار رونالدو بالبقاء في قطر، وهم برونو فرنانديز، وبرناردو سيلفا، وجواو كانسيلو، وديوجو دالوت، وروي باتريسيو، ورفائيل لياو، وماتيوس نيونيز، وروبن نيفيز، ورفائيل جويريرو.بكاء كريستيانو رونالدو:وعاش رونالدو صدمتان في بطولة كأس العالم 202، الأولى بجلوسه على دكة البدلاء أمام سويسرا في ربع النهائي، وضد المغرب في نصف النهائي، والثانية هي وادع البطولة.ودخل كريستيانو رونالدو في حالة صدمة وبكاء، عقب الهزيمة أمام منتخب المغرب، وضياع حلم الفوز بلقب كأس العالم.