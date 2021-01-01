تويتر تتيح علامة التوثيق الزرقاء لمستخدمي آي أو إس..مقابل 11 دولارا..

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أعلنت منصة "تويتر" إعادة إطلاق علامة التوثيق الزرقاء TwitterBlue غدا الاثنين.



وذكرت منصة التدوينات المصغرة الشهيرة - في منشور لها اليوم - أن الاشتراك سيكلف لمستخدمي نظام تشغيل "آي أو إس" 11 دولارًا أمريكيا في الشهر للوصول إلى ميزات المشتركين في الخدمة فقط، بما في ذلك علامة التوثيق الزرقاء.



وتتيح الميزة للمشتركين تعديل تغريدة وتحميلات فيديو بدقة 1080 بكسل ووضع القارئ وعلامة توثيق زرقاء (بعد مراجعة الحساب).