رفع أسعار نيسان سنترا 2023 بالسوق المصري



نيسان سنترا نيسان سنترا

أعلنت نيسان مصر مؤخرا عن تقديم زيادة سعرية على موديل 2023 من سيارتها سنترا (الموديل العادي وموديل بريميوم) في السوق المحلي، حيث بلغت هذه الزيادة الجديدة من5000 جنيه، وذكر الوكيل أسعار موديل 2023 من نيسان سنترا كالتالي بعد الزيادة الجديدة:



- فئة أولى Base من 451 ألف و500 إلى 456 ألف و500 جنيه (زيادة 5000 جنيه).



- فئة ثانية Upper من 479 ألف و500 جنيه إلى 484 ألف و500 جنيه (زيادة 5000 جنيه).

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- فئة ثالثة بريميوم بدون مرايات بخاصية الطي من 508 ألف و400 جنيه إلى 513 ألف و400 جنيه (زيادة 5000 جنيه).- فئة رابعة بريميوم بمرايات بخاصية الطي من 512 ألف و400 جنيه إلى 514 ألف و400 جنيه (زيادة 5000 جنيه).ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 118 حصان و154 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 5 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وبهذه المواصفات يمكن للسيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، وبسرعة قصوى 180 كم/ساعة، كما يبلغ متوسط استهلاك السيارة للوقود 8.9 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة.