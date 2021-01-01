يعتزم ماسك إطلاق ميزة لمعرفة حسابات تويتر “المحظورة في الخفاء”

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قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، يوم الجمعة إن المنصة تعمل على تحديث برمجي جديد يهدف إلى إعلام المستخدمين الذين تخضع حساباتهم لما يُعرف بـ “الحظر الخفي”.



وقال ماسك إن الميزة الجديدة تشرح للمستخدمين سبب الحظر الخفي لحساباتهم، وتتيح لهم تقديم التماس لرفع الحظر.



يُشار إلى أن الحظر الخفي هو مصطلح يُطلق على الإجراء الذي يُطبّق على المستخدمين الذين تسعى تويتر إلى جعل العثور على حساباتهم أصعب، أو جعل منشوراتهم غير مرئية لمستخدمي المنصة الآخرين، وحتى المتابعين.

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وأعلن ماسك عن الميزة الجديدة في تغريدة له نشرها عقب الجزء الثاني من وثائق “ملفات تويتر” التي أصدرتها المُعلِّقة المحافظة باري فايس، والتي ركزت على “القوائم السوداء السرية على تويتر” التي تتحدث عن كيف أن موقع تويتر منع العديد من الحسابات المحافظة الرفيعة المستوى من الظهور.ولم يتطرق ماسك إلى موعد إطلاق ميزة الحظر الخفي، ولكن في تغريدة له نشرها يوم الخميس، كتب قائلًا: “يعمل تويتر على تحديث برمجي يُظهر حالة حسابك الحقيقية على نحو يجعلك تعلم بوضوح هل حُظر حسابك حظرًا خفيًا، وما السبب وراء ذلك للالتماس”.وادّعت فايس في الجزء الثاني من ملفات تويتر أن “فِرقًا من موظفي تويتر تُعِدّ قوائم سوداء، وتمنع التغريدات غير المرغوب فيها من الظهور، وتحد بصورة نشطة من رؤية الحسابات بأكملها أو حتى المواضيع الشائعة، ويحدث كل ذلك في الخفاء، دون إبلاغ المستخدمين”.يُشار إلى أن مصطلح الحظر الخفي برز أول مرة عام 2018 حينما ظهرت تقارير تفيد بأن تويتر كانت تحظر في الخفاء حسابات الحزب الجمهوري الأمريكي، وهو ما نفاه مؤسس تويتر ورئيسها التنفيذي حينئذ، جاك دورسي.وتأتي الميزة الجديدة في وقت يطلق ماسك على نفسه لقب “المطلق لحرية التعبير”، خاصةً بعد أن أعاد ما يقرب من 12,000 حساب مما حُظر أو عُلّق قبل الاستحواذ على الشركة أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.كما تأتي الميزة الجديدة عقب إعلان خدمة إنستاجرام عن توسيع مركز حالة الحساب لتسهل على المستخدمين الذين لديهم حسابات احترافية، مثل: الشركات ومنشئي المحتوى، معرفة هل تُخفى حساباتهم عن المستخدمين الآخرين، مع عينة من المحتوى التي أدت إلى إخفائها.