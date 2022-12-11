أسعار الحديد والصلب في مصر اليوم 11-12-2022

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أسعار الحديد والصلب

أعلنت مصانع حديد التسليح المحلية أسعار بيع منتجاتها لشهر ديسمبر الجاري عبر رسالة نصية لعملائها، حيث شهدت الأسعار ارتفاع مطلع هذا الشهر ثم تواصل الاستقرار حتى نهاية ديسمبر 2022.

أسعار الحديد والصلب في مصر :

حديد عز 20450 جنبه للطن تسليم أرض المصنع



حديد بشاي 21205 جنيهًا للطن الواحد



حديد شركة السويس للصلب 20350 جنيه


حديد شركة الجيوشي للصلب 20300 جنبهًا للطن تسليم أرض المصنع

حديد الجارحى تسلم منتجاتها بأرض المصنع بسعر 21100 جنبهًا

حديد المراكبي 20330 جنيهًا للطن



أسعار المصانع الاستثماري 19500 و20 ألف جنيه للطن الواحد.



وقالت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، الزيادة الجديدة لأسعار المنتج النهائي لحديد التسليح للزيادة المطردة لأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه وتأثير ذلك المباشر على ارتفاع التكلفة الانتاجية من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المحلية ومصروفات التشغيل الأخرى وذلك بالطبع بخلاف تكلفة الطاقة المستخدمة في الإنتاج التي باتت تحتاج لإعادة النظر نظرًا لعدم تنافسيتها مع الأسواق المحيطة.

المصدر: اليوم السابع

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