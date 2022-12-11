أسعار العملات فى مصر اليوم الأحد 11-12-2022



أسعار العملات أسعار العملات

تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 11-12-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية في غالبية البنوك، وذلك في أول أيام استئناف عمل القطاع المصرفي المصري، وتنشر جريدة المال في سطور تقرير تفصيلي يستعرض ما ترصده 5 بنوك حكومية وخاصة وعربية وأجنبية، عن حركة تداول 6 عملات أمام الجنيه المصري وهي: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي، الريال السعودي»، بالإضافة إلى ما يعرضه موقع البنك المركزي المصري حول متوسط سعر الصرف.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.56 جنيه للشراء، 24.64 للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم: 6.53 جنيه للشراء، 6.55 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

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سعر اليورو اليوم: 25.83 جنيه للشراء، 25.92 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.01 جنيه للشراء، 80.28 للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.88 جنيه للشراء، 29.98 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.68 جنيه للشراء، 6.70 للبيع.سعر الدولار اليوم في البنوكالمصرف المتحد: 24.55 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.البنك الأهلي المصري: 24.54 جنيه للشراء، 24.59 للبيع، وفق أسعار العملات.بنك مصر: 24.54 جنيه للشراء، 24.59 للبيع.البنك التجاري الدولي: 24.58 جنيه للشراء، 24.64 للبيع.سعر اليورو اليوم في البنوكالمصرف المتحد: 25.75 جنيه للشراء، 25.95 للبيع.البنك التجاري الدولي: 25.78 جنيه للشراء، 25.95 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.بنك مصر: 25.74 جنيه للشراء، 25.89 للبيع.البنك الأهلي المصري: 25.74 جنيه للشراء، 25.92 للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوكبنك مصر: 29.83 جنيه للشراء، 30.03 للبيع.البنك التجاري الدولي: 29.87 جنيه للشراء، 30.09 للبيع.البنك الأهلي المصري: 29.83 جنيه للشراء، 30.08 للبيع، وفق أسعار العملات.المصرف المتحد: 29.84 جنيه للشراء، 30.10 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوكالبنك التجاري الدولي: 77.52 جنيه للشراء، 80.31 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.المصرف المتحد: 74.39 جنيه للشراء، 80.34 للبيع.بنك مصر: 77.28 جنيه للشراء، 80.14 للبيع.البنك الأهلي المصري: 77.30 جنيه للشراء، 80.14 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوكالمصرف المتحد: 6.54 جنيه للشراء، 6.71 للبيع.بنك مصر: 6.68 جنيه للشراء، 6.69 للبيع.البنك الأهلي المصري: 6.68 جنيه للشراء، 6.69 للبيع، وفق أسعار العملات.مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.70 جنيه للشراء، 6.71 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم في البنوكبنك مصر: 6.52 جنيه للشراء، 6.54 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.البنك التجاري الدولي: 6.52 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.المصرف المتحد: 6.33 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.البنك الأهلي المصري: 6.52 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.