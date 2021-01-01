معلومة.. الحية لديها حاسة الشم فى لسانها وتبتلع الفريسة أيًا كان حجمها

يعتبر الثعبان أو الحية أو الأفعى من الزواحف ذوات الدم البارد، ولها جسم طويل مغطى بحراشف، وليس له أطراف، ولا أذنين خارجيتين، ولا يوجد له جفون أيضاَ، والثعبان من أكلى اللحوم، ولها أنواع كثيرة تصل إلى 2700 نوع، منتشر في كل قارات العالم، ويصل طول الثعبان من 10 سم وحتى عدة أمتار مثل نوع ثعبان الأناكوندا، الذى قد يصل طوله إلى حوالى 6.95 مترا.
الثعابين معظمها غير سام، وتستخدم الأنواع الأخرى السامة ذلك السم للقضاء على الفريسة، أو للدفاع عن نفسها، وسم الثعبان قادر على قتل الأنسان حتى ولو كان بكمية قليلة.
هل الحية تشرب الماء؟
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