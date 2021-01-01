معلومة.. الحية لديها حاسة الشم فى لسانها وتبتلع الفريسة أيًا كان حجمها

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يعتبر الثعبان أو الحية أو الأفعى من الزواحف ذوات الدم البارد، ولها جسم طويل مغطى بحراشف، وليس له أطراف، ولا أذنين خارجيتين، ولا يوجد له جفون أيضاَ، والثعبان من أكلى اللحوم، ولها أنواع كثيرة تصل إلى 2700 نوع، منتشر في كل قارات العالم، ويصل طول الثعبان من 10 سم وحتى عدة أمتار مثل نوع ثعبان الأناكوندا، الذى قد يصل طوله إلى حوالى 6.95 مترا.



الثعابين معظمها غير سام، وتستخدم الأنواع الأخرى السامة ذلك السم للقضاء على الفريسة، أو للدفاع عن نفسها، وسم الثعبان قادر على قتل الأنسان حتى ولو كان بكمية قليلة.



هل الحية تشرب الماء؟

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والثعبان أو الحية لديه القدرة على تغيير جلده عن طريق سلخ الغطاء القشرى بالكامل عن جسمه، كل فترة، وفك الثعبان يحتوى على فك مرن يحتوى على أربطة مرنة وتتمدد لتبلع الفريسة بكل سهولة، مهما كان حجمها، والثعبان تتغير درجة رؤيته على حسب نوعه، فالثعبان الذى يعيش على الشجر لديه رؤية أفضل من الذى يعيش في الحجور وجوف الأرض.ولديه لسانه الذى يتذوق منه وفيه حاسة الشم أيضاَ، حيث يشم عن طريق إخراج لسانه ليلتقط الروائح المحيطة ويحللها، ويشرب الماء بكميات قليلة.