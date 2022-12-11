اسعار الذهب اليوم 11-12-2022



اسعار الذهب اسعار الذهب

وصل أغلى أعيرة الذهب والمتمثل في عيار 24 الأعلى فئة إلى نحو 1886 جنيها للشراء و 1954 جنيها للبيع وذلك خلال أول تعامل له اليوم الأحد الموافق 11-12-2022







عيار 21

وبحسب موقع إيجيبت جولد برايس توداي، فقد وصل سعر عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 1650 جنيها للشراء و 1710 جنيها للبيع

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سعر عيار 18بلغ سعر عيار 18 الأوسط فئة نحو 1414 جنيها للشراء و 1466 جنيها للبيعسعر عيار 14بلغ سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 1100 جنيها للشراء و 1140 جنيها للبيعكيلو الذهببلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.9 مليون جنيه للشراء و 1.954 مليون جنيها للبيع.سعر جنيه الذهببلغ سعر الجنيه الذهب نحو 13.2 ألف جنيه للشراء و 13.7 ألف جنيه للبيع.سعر أوقية الذهببلغ سعر أوقية الذهب نحو 58.65 ألف جنيه للشراء و 60.8 ألف جنيه للبيع.بورصة عالميةوقال إدوارد مويا، كبير المحللين في أواندا، في مذكرة «سيهتم المتعاملون برؤية ما سيقوله مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن اتجاه التضخم، ومتى يمكن أن تصل أسعار الفائدة إلى الذروة». وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6% إلى 23.20 دولار، في حين زاد البلاتين 0.4% إلى 1006.91 دولار. وخسر البلاديوم 0.4% مسجلاً 1918.50 دولار، لكنه يتجه لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.وهبط مؤشر الدولار 0.1%، ويجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.ويتوقع المشاركون في السوق الآن احتمالاً 93% لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي في 13 و14 ديسمبر.و زاد سعر الذهب في البورصة العالمية مدعومة بضعف الدولار، في حين استعد المستثمرون لبيانات تضخم مهمة في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر الأسبوع المقبل بخصوص رفع سعر الفائدة.وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1793.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0241 بتوقيت جرينتش، لكنه انخفض 0.3% منذ بداية الأسبوع، فيما زادت . العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1804.80 دولار.ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر المقرر صدوره يوم 13 ديسمبر.توقعات بإنخفاض السعروتوقعت الغرفة التجارية بالقاهرة تراجع اسعار الذهب عالميا في الفترة المقبلة، موضحة أن المستهلكين يذهبون لشراء الذهب، والجنيه الذهب في الأسواق بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة كملاذ آمن لحفظ الأموال.أسعار الذهبواعتبرت الغرفة أن ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري سبب قوي في ارتفاع زيادة سعر جرام الذهب بالأسواق في الفترة الأخيرة.