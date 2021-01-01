أهم إعدادات لحماية البيانات في فيسبوك

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دائما ما يواجه تطبيق فيسبوك Facebook انتقادات عديدة بسبب عدم الحفاظ على حماية بيانات مستخدميه، مثل ذلك الذي حدث في فضيحة كامبريدج أناليتيكا، كما واجه أيضا مستخدمو 533 مليون حساب تسريب لبياناتهم الشخصية على مواقع الدراك ويب، بالإضافة إلى بيع هذه البيانات لشركات الإعلانات.







وفقا لتقرير من موقع TechCrunch فإن فيسبوك Facebook يعد من أكثر التطبيقات والمواقع التي تشكل خطرا على بيانات المستخدمين، مع استخدام فيسبوك لعدد ساعات طويلة من خلال مئات الملايين من المستخدمين، لذلك هناك عدد كبير من الإعدادات التي يجب تفعيلها في فيسبوك، ونعرض أهمها فيما يلي :

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تمكين المصادقة الثنائية 2FAوأحد أسهل الأشياء التي يمكنك القيام بها لتأمين حسابك على فيسبوك هو تمكين المصادقة الثنائية 2FA ، مما يعني أنه بالإضافة إلى كلمة المرور المطلوبة لتسجيل الدخول من جهاز جديد ، هناك 6 أرقام، وهو كود للحماية، حيث أنه على الرغم من أن هذه الطبقة الإضافية من الحماية ليست مثالية بأي حال من الأحوال ، إلا أنها ستجعل من الصعب على المخترقين الوصول إلى ملف التعريف الخاص بك.إيقاف وصول تطبيقات الطرف الثالث لبياناتكويعد إيقاف وصول تطبيقات الطرف الثالث لبياناتك الشخصية على فيسبوك أمرا مهما للغاية، حيث يمكن أن تنتهي بياناتك على فيسبوك بسهولة في أيدي مطوري تطبيقات الطرف الثالث ، وإذا كنت تستخدم فيسبوك لتسجيل الدخول إلى مواقع أو تطبيقات أخرى ، حيث تحصل هذه المواقع على إمكانية الوصول إلى البيانات من حسابك على فيسبوك ، بما في ذلك صورتك واسمك ومعلومات أخرى.ولمنع هذه الجهات الخارجية من الوصول إلى بياناتك ، توجه إلى الإعدادات ثم التطبيقات ومواقع الويب ، وسترى جميع التطبيقات ومواقع الويب المتصلة بحسابك على فيسبوك .ضع علامة اختيار في المربع المجاور لأي موقع ويب أو تطبيق تريد إلغاء ارتباطه بالفيسبوك ، ثم انقر فوق إزالة، كما يمكنك أيضًا اختيار المعلومات التي تتم مشاركتها مع المعلنين، ثم توجه إلى الإعدادات ثم تفضيلات الإعلان ، ويمكنك اختيار المعلومات التي يمكنهم الوصول إليها ، مثل حالة العلاقة وصاحب العمل والمسمى الوظيفي.حذف معلوماتك الشخصيةوتفاجأ بأن المعلومات الشخصية على حسابك في فيسبوك ، مثل رقم هاتفك وتاريخ ميلادك وغيرها موجودة ويمكن الاطلاع عليها، لذلك يجب تغيير إعدادات الخصوصية في فيسبوك من خلال :الخطوة الأولى التي يجب عليك اتخاذها للحفاظ على خصوصيتك هي العثور على المعلومات التي لا تريد أن يعرفها فيسبوك أو أي شخص آخر وحذفها باستخدام إعدادات الخصوصية في فيسبوك .انقر على صورة ملفك الشخصي على فيسبوك ثم “حول” ، حيث سيتم تقديمك مع عدد من الفئات ، مثل العمل والتعليم والأماكن التي عشت فيها.اضغط على إدخال لا تريد أن يحتفظ به فيسبوك، ثم اضغط على "خيارات" أو "تعديل" لحذف المعلومات، أو معظمها على الأقل، كما أن هناك بعض الإدخالات ، مثل تاريخ الميلاد والجنس التي يمكن تغييرها أو لا يمكن لا يمكن إزالتها نهائيًا.تعطيل التتبع في فيسبوكإن امتلاك فيسبوك بيانات حول ما تفعله على نظامه الأساسي ليس مفاجئًا.ولكن ما قد لا تعرفه هو أن فيسبوك يجمع أيضًا بيانات خاصة بالموقعيتيح لك التحقق من نشاطك خارج فيسبوك رؤية البيانات التي جمعها فيسبوك عنك ، بما في ذلك مواقع الويب والتطبيقات التي استخدمتها ، بالإضافة إلى المعلومات التي شاركوها مع فيسبوك .للقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات والخصوصية ثم الإعدادات ثم النشاط خارج فيسبوك (ضمن الأذونات) ثم قطع الاتصال بالنشاط المستقبلي.لمسح سجل نشاطك خارج Facebook ، حدد Clear History في صفحة النشاط خارج فيسبوك، كما يمكنك أيضًا ضبط تفضيلات الإعلانات الخاصة بك لإيقاف رؤية إعلانات معينة على فيسبوك.كيفية إزالة بياناتك من محركات البحثوإذا كنت لا تريد ظهور ملفك الشخصي على فيسبوك في محركات البحث مثل جوجل ، فيمكنك تعطيل هذه الميزة في فيسبوك، انتقل إلى صفحة إعدادات المتصفح ، ثم انقر فوق الخصوصي، وفي قسم كيف يجد الأشخاص ويتصلون بك ، ابحث عن هل تريد ربط محركات البحث خارج فيسبوك بملفك الشخصي، ثم انقر فوق تحرير وامسح خانة الاختيار، ثم تأكد أنك تريد إجراء هذا التغيير.منع العثور علي رقم هاتفك أو بريدك الإلكترونيوإذا كان شخص ما يعرف رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني ، فسيسمح فيسبوك لذلك الشخص بالبحث عنك بهذه المعلومات، حيث يمكنك تعطيل ميزة البحث المتطفلة هذه، من خلال الانتقال إلى صفحة إعدادات المتصفح ، ثم انقر فوق الخصوصية. في قسم كيف يبحث الأشخاص عنك ويتصلون بك.ابحث عن من يمكنه العثور عليك باستخدام عنوان البريد الإلكتروني الذي قدمته؟ انقر فوق تحرير وقم بتغيير النتيجة من الكل إلى شيء أكثر تقييدًا، ويمكنك أن تفعل الشيء نفسه مع من يمكنه البحث عنك باستخدام رقم الهاتف الذي قدمته.منع الألعاب والتطبيقات من الوصول لبياناتكربما تكون قد سجلت الدخول إلى الألعاب والتطبيقات والمواقع الإلكترونية عبر فيسبوك وشاركت الكثير من المعلومات الشخصية.انتقل إلى صفحة إعدادات المتصفح ، ثم انقر فوق التطبيقات ومواقع الويب، لأية إدخالات لم تعد تريد استخدامها ، انقر فوق إزالة.إذا كنت تريد البقاء على اتصال بأي تطبيقات ، فانقر فوق عرض وتحرير ثم قم بإزالة أي أذونات تسمح بها حاليًا - مثل قائمة الأصدقاء.