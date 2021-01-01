سوزوكي جيمني في ثوب جديد

تعتبر السيارة جيمني واحدة من الطرازات الشهيرة ذات الطابع الرياضي، والتي خرجت من اسطول الساموراي الياباني العريق سوزوكي، حيث تمتلك السيارة العديد من الملامح الخارجية والداخلية المميزة، والتي دفعت موالف تعديل السيارات الايطالية زد مود باعادة اكتشاف تلك النسخة ومنحها الكثير من الترقيات.
القدرات الفنية للسيارة سوزوكي جيمني
تعتمد السيارة سوزوكي جيمني على محرك تيربو سعة 1500 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 170 حصانا، و 270 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة للعجلات بواسطة ناقل سرعات يدوي مكون من 5 نقلات.
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