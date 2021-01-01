تكشف سوبارو عن نسختها الجديدة WRX موديل 2023

تواصل شركة سوبارو اليابانية من تألقها داخل السوق العالمي، بعد الكشف عن 4 فئات جديدة من نسختها المميزة WRX لموديلات 2023، والتي تأتي بالعديد من التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تصميمها الخارجي الذي يتسم بالطابع الرياضي.
سوبارو WRX موديل 2023
تعتمد الاصدارات المطروحة من السيارة سوبارو WRX موديل 2023 على ناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو أوتوماتيكي الاداء CVT، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 2400 سي سي، يمكنه ضخ 271 حصانا.
ويبلغ عزم الدوران الخاص بالسيارة سوبارو WRX موديل 2023 نحو 350 نيوتن/متر بين 2000 و 5200 دورة في الدقيقة، بينما تأتي السيارة بالعديد من التجهيزات، حيث ترتكز على جنوط رياضية تتراوح بين 17 و 18 بوصة، للفئة عالية التجهيز GT باطارات 245/40 R18.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!