أسعار الدواجن اليوم 11 ديسمبر 2022



أسعار الدواجن أسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 حالة استقرار في السوق المحلية وذلك نظراً للإفراج مؤخراً عن كميات من مكونات الاعلاف خلال الفترة الماضية .



وقد سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة ما بين 38 الى 39 جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك حوالى 44 جنيها حسب المنطقة.



بينما تراوح سعر الفراخ الساسو 44 جنيها المزرعة و بلغ سعر الكيلو للمستهلك 47 جنيها .

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كما سجل سعر الفراخ البلدية بالمزرعة 45 جنيها للكيلو، و تراوح سعر المستهلك 48 جنيه للكيلو حسب المنطقه .ومن جانبه قال الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن أن ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء فى مصر يرجع لارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج عالميا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكاليف الشحن والنقل عالمياً خاصة وأنه يتم استيراد حوالي 70% من المواد الخام التى تستخدم فى صناعة الاعلاف فى حين أن ما يتم إنتاجه محليا حوالي 30% من المستلزمات .وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنويا وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 100% ولايوجد اي دجاج مستورد حاليًا بالاسواق لافتاً إلى أن صناعة الدواجن المحلية من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يقارب من 3 مليون عامل و يصل حجم الاستثمارات فيها لحوالي 100 مليار جنيه .