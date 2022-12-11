الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: 1.6 مليار دولار حجم صادرات مصر لخمس دول



الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أوضح تقرير التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي صادرات مصر خلال شهر سبتمبر 2022 لأكبر خمس دول سجل مليار و693 مليون و756 ألف دولار.



أشار التقرير أن صادرات مصر لاسبانيا سجلت 678 ألف و684 دولار تليها كوريا الجنوبية بحجم صادرات 349 ألف و542 دولار واحتلت هولندا المركز الثالث بحجم صادرات 307 ألف و50 دولار وفي المركز الرابع جاءت ايطاليا بقيمة صادرات 184 ألف و919 دولار واحتلت الصين المركز الاخير ب 173 ألفف و559 دولار.



تعتبر التجارة الخارجية أحد العناصر الأساسية في التنمية الاقتصادية، نظرا لأنها تعكس تطور حركة الميزان التجاري ومن هذا المنطلق يحرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على توفير كافة البيانات عن حركة التبادل السلعي بين مصر ودول العالم.