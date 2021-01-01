قرارات ماسك تدفع الشركات لتوفير بديل لـ«تويتر»

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ترك استيلاء إيلون ماسك على منصة تويتر Twitter المستخدمين يتساءلون إلى أين يذهبون إذا اشتعلت النيران في النظام الأساسي، أو تفككت سياسات إدارة المحتوى. ولكن هل هناك حقًا بديل قابل للتطبيق لتويتر حتى الآن؟.



وأجرى إيلون ماسك، تغييرات جذرية على منصة تويتر Twitter منذ توليه المسؤولية في آواخر أكتوبر، فقد قام بتسريح أكثر من نصف الموظفين، وأعلن عن خطط للسماح لمجموعة كبيرة من المستخدمين الموقوفين سابقًا بالعودة إلى الموقع، كما وأثار «ماسك» مخاوف من انهيار الموقع أو التعرض للمضايقات.



ونتيجة لذلك، بدأ الكثير من المستخدمين في البحث عن قارب نجاة، منصة أخرى حيث يمكنهم متابعة التغريد بدون كل الفوضى، هناك مشكلة واحدة فقط، وهي أنه لا يوجد بالفعل بديل عملي لتويتر حتى الآن.

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ومع حلول اللحظة، يحاول الكثير من الناس بناء واحدة، تتسابق الشركات الصغيرة والمطورون لإضفاء طابعهم الخاص على صيغة تويتر Twitter، على أمل أن تؤدي التعديلات على الاعتدال، والأدوات التي يستخدمها الأشخاص للتواصل مع بعضهم البعض إلى إصلاح المشكلات الأساسية في النظام الأساسي.ويقول نيك طومسون، الرئيس التنفيذي لمشروع Narwhal، إحدى منصات المحادثة الجديدة القادمة في مقابلة مع The Verge: "لقد كان لدينا أطنان وأطنان من الأشخاص على قائمة الانتظار".وتابع: "يعد تحسين جودة المحادثات في صميم بعض البدائل الأكثر صخبًا على السطح حتى الآن، ويهدف مشروع Narwhal إلى توفير مساحة حيث يمكن للمستخدمين "ذوي وجهات النظر المختلفة"، وإجراء مناقشات عبر الإنترنت.ويدرس فريق Narwhal كيفية عمل المحادثات على منصات رئيسية أخرى - بما في ذلك تويتر Twitter وفيسبوك Facebook وDiscord وReddit وQuora وSlack - في محاولة للتوصل إلى مزيج من الميزات التي يبدو أنها تعمل جنبًا إلى جنب، مع الميزات الجديدة التي لا تملك لقد تمت تجربته من قبل.وNarwhal ليس متاحًا للجمهور حتى الآن، ولم يشارك تفاصيل مؤكدة حول كيفية عمل الخدمة، لكن طومسون يقول إنه سيكون هناك اختلاف رئيسي واحد على الأقل عن تويتر Twitter لأن Narwhal سيركز على جودة المحادثات، بدلاً من السرعة.ويلاحظ طومسون، قائلا: "نريد أن يكون هناك مكان على الإنترنت حيث يجري الناس محادثات مدروسة وممتعة ومدهشة"، وأضاف: "نعتقد أن هناك آليات يمكننا استخدامها بطرق لا يستخدمها أي شخص آخر."وهناك نظام أساسي ناشئ آخر وهو Post، يتبنى نهجًا مشابهًا - وقد سمح بالفعل بعشرات الآلاف من المستخدمين الأوائل، وتبدو الخدمة مثل Twitter إلى حد كبير، لكنها تنوي التميز من خلال الإشراف "الصارم" على المحتوى، والتركيز على توزيع "الأخبار المتميزة".ويرأس Post الرئيس التنفيذي السابق لـWaze، نعوم باردين، الذي يصف الشبكة بأنها "منصة اجتماعية لأشخاص حقيقيين، وأخبار حقيقية، ومحادثات مدنية"، وستتيح المنصة للمستخدمين شراء مقالات فردية من مزودي الأخبار "المتميزين"، وإرشاد المبدعين عبر "مدفوعات صغيرة متكاملة"، وهو أمر ذكره ماسك أيضًا أنه أضافه إلى تويتر Twitter.