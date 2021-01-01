«كعكة كاساتا» للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة 2023



كعكة كاساتا كعكة كاساتا

يستعد العالم للاحتفال بالعام الجديد، والاحتفالات تستدعي إعداد وصفة كعكة كاساتا في المنزل، فهي من الحلويات اللذيذة والتي يعشقها الجميع، ولذلك وفي هذا الصدد نقدم لكم أسهل طريقة لإعداد وصفة كعكة كاساتا في المنزل للاحتفال بليلة رأس السنه الجديدة 2023.



مكونات الوصفة:

أولاً، للحشو، تحتاج إلى:



حبتان كاملتان من الليمون ، مقشرتان ومقشرتان بشكل صحيح

170 جرام من رقائق الشوكو المحلاة

كوبان ونصف من السكر البودرة

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

850 جرام من الريكوتا ويفضل الحليب كامل الدسم

قد يعجبك أيضا...

الآن للكعكة، أنت بحاجة إلى:كوب كامل ونصف من الدقيق لجميع الأغراض6 بيضات كبيرة ومفصولةملعقتان كبيرتان من الماءملعقتان كبيرتان من الجرعة المرحة- رمعودان من الزبدة غير المملحة و المذابةكوبان كاملان من السكر الحبيبيملعقتان صغيرتان من نشا الذرةملعقة صغيرة من البيكينج باودرملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا منفصلة عن حشوة فكورسيقليل من الملح .ثلاثة أرباع كوب حليبللتزيين:2 كوب كامل من الكريمة المخفوقةملعقة كبيرة من الروم مرة أخرى ، كما تعلمون لعامل المرح الإضافيثلث كوب سكر بودرةقليل من رقائق الشوكولاتة أو الرشات ، كل ما تفضلهست حبات فراولة ، مرة أخرى يمكنك تخطيها لكنها لذيذةو اخيراستة كرزات ماراشينوطريقة إعداد الكعكة:سخني الفرن مسبقًا إلى 165 درجة مئوية، خذ صينيتين للكيك وادهنهما جيدًا بالزبدة أو الزيت النباتي، قم بتغطية الجزء الداخلي من المقلاة بشكل صحيح بالزبدة وإلا فقد تحترق كعكتك بشكل سيء.وبعد ذلك ، نأخذ وعاءً ، ونسكب فيه نشا الذرة ، والدقيق ، والملح ، والبيكنج باودر ونخلطهم جيدً، واتركه جانبًا ، خذ وعاءًا آخر وأخذ فيه صفار البيض المفصول ، واضربه بغزارة لعمل عجينة ناعمة وسميكة منه. بعد ذلك ، أضيفي خلاصة الفانيليا والسكر المبشور والماء واخلطي جميع المكونات جيدًا مرة أخرى.واسكب المزيج بالدقيق في وعاء البيض وابدأ في الخفق حتى تحصل على القوام المطلوب من الخليط الرغوي. بعد ذلك ، في وعاء منفصل ، نأخذ بياض البيض ونخفقه بالزبدة المذابة. بمجرد الانتهاء من ذلك ، اسكب هذا الخليط في خليط الفولي الذي أعددته.وقسّم الخليط إلى مقاليين مُحضرين واخبزها لمدة تتراوح من 25 إلى 27 دقيقة عند 165 درجة مئوية. بمجرد خبزها ، افحص الكعكة باستخدام عود أسنان ، وكزها في الكعكة ، وإذا خرجت نظيفة ، يتم خبز الكعكة بشكل صحيح ويمكنك تركها جانباً لتبرد.الآن للحشوة:الحشوة جزء أساسي من هذه الكعكة ، لذلك قم بذلك بتركيز كبير! أولاً ، خذ الريكوتا الحليب كامل الدسم في وعاء وأضف مستخلص الفانيليا والسكر البودرة والقرفة في وعاء الخلط وابدأ في الخفق حتى يصبح المعجون خاليًا من التكتلات تمامًا وسلسًا، وبمجرد الانتهاء ، أضيفي رقائق الليمون والشوكولاتة المقطعة إلى الخليط وضعيها في الثلاجة.