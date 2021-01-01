دار علوم القاهرة توجه تنبيها رسميا لطلاب الدراسات العليا

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صورة الخبر: دار علوم القاهرة
دار علوم القاهرة

أعلن الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، أن على طلاب الدراسات العليا سرعة تسديد المصروفات الدراسية الخاصة بهم.

وأضاف الدكتور أحمد بلبولة ، أن اخر موعد لسداد المصروفات الدراسية و استكمال الأوراق غدا السبت الموافق 10 من ديسمبر ، و ليس للطلاب الذين لم يسددوا الرسوم قبل هذا الموعد الحق فى إدراج اسمائهم فى كشوف ارقام الجلوس ومن ثم لن يكون لهم الحق فى حضور الاختبارات.

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة أميرة تواضروس المدير التنفيذي للوحدة، يومًا رياضيًا وترفيهيًا بالمدينة الرياضية بالجامعة، بالتزامن مع حملة الـ 16 يوم العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، وبالتعاون مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم المرأة وتمكينها وحمايتها من جميع أشكال العنف ضدها، والمساهمة في تنفيذ محور الاستراتيجية الوطنية الخاص بالنهوض بالمرأة 2030.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة لها دور فعال في تعزيز القيم الاجتماعية، ورفع درجة الوعي والتوعية بقضايا المرأة، وتشكيل ثقافة الشباب من الجنسين تجاه المرأة، وتغيير طريقة تفكيرهم في التوجهات الحياتية الخاصة بقضايا المرأة المختلفة مثل حمايتها وتمكينها، وبالتالي تأسيس مجتمع جامعي يتسم بالسلمية والأمان للجميع والنهوض بالثقافة المجتمعية.

المصدر: elbalad

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