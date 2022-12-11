لحسم أمر امتحانات منتصف العام.. قرار عاجل من كلية حقوق القاهرة

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شهدت الأيام السابقة اسئلة كثيرة من قبل طلاب كلية الحقوق جامعة القاهرة، حول امتحانات منتصف العام الدراسي وعن نظام الإمتحانات، ولذلك حرصت الكلية علي الرد علي استفسارات الطلاب عن نظام الإمتحان بالنسبة لطلبة مرحلة الليسانس.







وأوضحت كلية الحقوق جامعة القاهرة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي السوشيال ميديا، أنه نظرًا لكثرة الأسئلة والإستفسارات الواردة على رسائل الصفحة بخصوص نظام الإمتحانات نود إعلامكم بأنه سوف يتم مناقشة غدًا الأحد الموافق 11-12-2022 فى إجتماع مجلس الكلية نظام الإمتحان بالنسبة لطلبة مرحلة الليسانس على أن يتم إعلان حيثيات الإجتماع فى وقت لاحق.

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وعلي جانب آخر نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تضمنت معرضًا فنيًا ومشغولات يدوية وابتكارات خاصة بالطلاب ذوي الإعاقة.حضر الاحتفالية، الدكتورة جيهان المنياوي مسؤول ملف الإعاقة بالجامعة والمشرف على مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة، والدكتور تامر محمد السعيد القائم بأعمال مدير مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة، والدكتورة إقبال السمالوطي رئيس مجلس إدارة المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين، والدكتور علاء عبد الحليم رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين المصرية، وعدد كبير من الطلبة والطالبات من ذوي الهمم وذويهم.وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، حرص الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة على إحياء الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة كل عام وتقديمه الدعم الكامل لطلاب الجامعة من ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن كل الطلاب المعاقين هم أبناؤنا، مشيرًا إلى أن مراكز الجامعة ليست مجرد مكان لتقديم الخدمة بل تُقدم الدعم لهم وتُؤسس حقوقهم، مؤكدًا أن الجامعة لا تنظر لطلابها من ذوي الإعاقة نظرة إحسان بل هم أصحاب حقوق ولديهم قدرات وملكات تعمل الجامعة على إبرازها، موجهًا الشكر للطلاب من ذوي الإعاقة وذويهم الذين حرصوا على الوقوف وراء أبنائهم وقدموا لهم كافة أشكال الدعم والرعاية.