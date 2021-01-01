سرا خطيرا حول سد النهضة والصين .. سفير مصر السابق لدى قطر يكشفه

تحدث سفير مصر السابق لدى قطر محمد مرسي، عن تفاصيل حول البيان الختامي للقمة العربية الصينية في السعودية، وتحركات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول سد النهضة.
وأوضح مرسي في حديث لـRT أن كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة كانت جيدة، وعبرت عن شواغل مصر في هذه المرحلة، وبما في ذلك تناوله لموضوع سد النهضة الإثيوبي.
وتابع مرسي: "كنت أتمنى أن يتضمن البيان الختامي لقمة الرياض بندا خاصا لحقوق مصر والسودان المائية وسد النهضة أو على الأقل إشارة للأمن المائي العربي، ولكن للصين على ما يبدو موقف آخر بحكم روابطها بإثيوبيا ودول المنطقة وتوجهاتها الإفريقية ورغبتها في التحرك بحذر في ملفات القارة ذات الحساسية الخاصة".
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