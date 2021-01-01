كأس العالم 2022 l موعد مباراة المغرب والبرتغال والقنوات الناقلة



المغرب والبرتغال المغرب والبرتغال

يخوض منتخب المغرب مواجهة مصيرية وحاسمة أمام البرتغال باستاد "الثمامة" فى ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.







موعد مباراة البرتغال والمغرب والقنوات الناقلة



مباراة المغرب ضد البرتغال تقام فى الخامسة مساء اليوم، السبت، وتذاع على قناتى beIN Sports HD 3 Max- beIN Sports HD 1 Max

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وكتب منتخب المغرب التاريخ في دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2022، حيث قام بإقصاء إسبانيا بركلات الترجيح 3-0 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافى بنتيجة 0-0 في ملحمة كروية كان بطلها الدولي المخضرم ياسين بونو حارس إشبيلية الإسباني.موعد مباراة المغرب والبرتغال والقنوات الناقلةتصدى ياسين بونو لركلتي جزاء من لاعبي إسبانيا وأهدر سارابيا الركلة الثالثة، فيما سجل للمغرب صابيري وحكيم زياش وأشرف حكيمي وأهدر بدر بانون.وحقق المنتخب المغربي 5 أرقام قياسية بعد فوزه التاريخي على إسبانيا والتأهل إلي دورالـ 8 ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.أصبح المغرب أول منتخب عربي يصل لربع نهائي كأس العالم، كما يعد رابع منتخب يصل لربع نهائي كأس العالم بعد الكاميرون 1990 والسنغال 2002 وغانا 2010، فيما بات وليد الركراكي هو أول مدرب عربي وإفريقي يقود فريقه لربع نهائي كأس العالم.البرتغال والمغربكما انفرد أسود الأطلسي برقم مميز فى كأس العالم، كأول فريق أفريقي يحقق الفوز بركلات الترجيح في تاريخ كأس العالم، وأخيرًا بات ياسين بونو حارس منتخب المغرب أول حارس مرمى إفريقي يتصدى لركلتي ترجيح في مباراة واحدة بتاريخ كأس العالم.ويبحث منتخب المغرب عن كتابة تاريخ جديد بإقصاء البرتغال أحد أبرز المنتخبات المرشحة للقب كأس العالم 2022، والوصول إلي نصف نهائي البطولة وإسعاد الجماهير العربية والأفريقية.وتحوم الشكوك حول مشاركة 4 لاعبين من المغرب أمام البرتغال اليوم، بسبب معاناتهم من الإصابة وهم نايف أكرد ونصير مزاروي ورومان ياسي وسفيان أمرابط بسبب معاناتهم من الإصابة.مباراة البرتغال والمغربفى المقابل، يدخل منتخب البرتغال مباراة اليوم أمام المغرب بعد تأهل ساحق على حساب سويسرا في دور الـ 16 من مونديال قطر.إكتسح المنتخب البرتغالي نظيره السويسري بنتيجة 6-1 في ليلة تاريخية ببطولة كأس العالم 2022، وكان النجم الأول في اللقاء اللاعب الشاب جونزالو راموس الذي راهن عليه فرناندو سانتوس مدرب برازيل أوروبا على حساب النجم كريستيانو رونالدو.وسادت حالة من التوتر في معسكر البرتغال، بسبب أزمة بين فرناندو سانتوس وكريستيانو رونالدو، خاصة بعدما قام الأول بإستبدال الدون في مباراة كوريا الجنوبية بالجولة الختامية من دور المجموعات، وهو ما أثار غضبه مهاجم مان يونايتد السابق ثم يقرر المدير الفني الإبقاء عليه أمام سويسرا بمقاعد البدلاء ثم إشراكه أخر ربع ساعة من المباراة.مباراة المغرب والبرتغالوهو الأمر الذي تسبب في تصعيد الأمور بين سانتوس ورونالدو، حيث تغيب الأخير عن مران منتخب بلاده بعد سداسية سويسرا، ثم هدد بمغادرة معسكر البرتغال وفقًا لما كشفت عنه صحيفة "ريكورد"، وهو ما نفاه الإتحاد البرتغالي في بيان رسمي مؤكدًا على إلتزام الدون الكامل بمعسكر بلاده حفاظًا على الهدوء قبل قمة المغرب.ويدير لقاء المغرب والبرتغال الأرجنتيني فاكوندو تيو، ويساعده كل من إيزكويل برايلوفسكي وجابرييل تشادي، والحكم الرابع الهندوراسي إيفان بارتون.وحكام الفار كل من الأرجنتيني ماورو فيجليانو، الإسباني دى بورجوس، الأرجنتيني دييجو بونفا والأمريكي أرماندو فياريال.