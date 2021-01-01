للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى .. مواصفات امتحان الرياضيات للترم الأول

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى .. مواصفات امتحان الرياضيات للترم الأول

صورة الخبر: مواصفات امتحان الرياضيات
مواصفات امتحان الرياضيات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جداول مواصفات استرشادية لمادة الرياضيات لإعداد نموذج اختبار الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي لاختبارات الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت الوزارة، أنه بالنسبة لمواصفات امتحان الرياضيات للصف السادس الابتدائى، تتضمن الكراسة الامتحانية أربع مجموعات من الأسئلة، وتتكون المجموعة الأولى من 7 مفردات اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحدة، وتتكون المجموعة الثانية من 6 مفردات أكمل لكل مفردة درجة واحدة، وتتكون المجموعة الثالثة من 7 مفردات اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحدة، وتتكون المجموعة الرابعة من 4 مفردات مقالية لكل مفردة 5 درجات، موضحة أنه تصحح الورقة الامتحانية من 40 درجة ثم تضرب فى 2 للحصول على درجة الطالب من 80 درجة.

وبالنسبة للصف الخامس الابتدائي، تصحح الكراسة الامتحانية من 30 درجة، حيث تتضمن الكراسة الامتحانية أربع مجموعات من الأسئلة، وتتكون المجموعة الأولى من 7 مفردات اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحدة، وتتكون المجموعة الثانية من 8 مفردات أكمل لكل مفردة درجة واحدة، وتتكون المجموعة الثالثة من 7 مفردات اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحدة، وتتكون المجموعة الرابعة من 4 مفردات مقالية لكل مفردة درجتين.

وبالنسبة لامتحان الصف الرابع الابتدائي، تصحح الكراسة الامتحانية من 30 درجة، حيث تتضمن الكراسة الامتحانية أربع مجموعات من الأسئلة، وتتكون المجموعة الأولى من 7 مفردات اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحدة، وتتكون المجموعة الثانية من 8 مفردات أكمل لكل مفردة درجة واحدة، وتتكون المجموعة الثالثة من 7 مفردات اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحدة، وتتكون المجموعة الرابعة من 4 مفردات مقالية لكل مفردة درجتين.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى .. مواصفات امتحان الرياضيات للترم الأول

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
34288

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager