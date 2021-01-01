أضمن.. طريقة عمل الهمبرجر بالمنزل

نظرا لارتفاع الأسعار تحتاج ربة المنزل للتوفير وتبحث دائما ولكن التوفير بشكل يضم لأسرتها السلامة، تحاول ربة المنزل التفكير فى ذلك، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على طريقة عمل الهمبرجر بالمنزل للشيف سارة الحافظ.
طريقة عمل الهمبرجر المنزلى
المكونات
1 كيلو لحمة بقر أو غنم مع دهنة مفرومة ناعمة
( الكمية اختيارك)
ربع ملعقة كبيرة جوزة الطيب مطحونة
1 ونص ملعقة كبيرة كزبرة يابسة
ملح حسب الذوق
1 ملعقة كبيرة فلفل أسود
1 ملعقة كبيرة سبع بهارات
1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة
1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار
نص كوب بقسماط مطحون أو كعك مطحون
1 فص ثوم
ربع بصلة مبشورة اختيارى
ملعقة مستردة اختيارى
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