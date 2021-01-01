تعرف علي فوائد تناول البرغل



البرغل البرغل



البرغل يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم ويمكن تناوله بدلاً من الأرز والمكرونة ..حيث يساعد البرغل على تعزيز الجهاز الهضمي وتسهيل عملية الهضم، كما أنه يقي من الإصابة بالإمساك والبواسير.، ويساعد البرغل على إنخفاض نسبة الكوليسترول بالدم مما يقي من تصلب الشرايين والسكتات الدماغية.



والبرغل يقي من تصلب الشرايين والاصابة بالسرطان وتحفيز التمثيل الغذائي.





كما يحتوي البرغل على عنصري البوتاسيوم والماغنسيوم إلى جانب الصوديوم والكالسيوم مما يساعد على تنظيم ضربات القلب وضغط الدم بالشرايين.

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ويحتوي البرغل كذلك على حمض الفوليك وفيتامين ب والحديد مما يساعد على تكوين الهيموجلوبين بالدم، وهذا يقي من الإصابة بالأنيميا وفقر الدم.، علاوة علي الوقاية من الإصابة بسرطان القولون والثدي.فوائد البرغل للرجيم:يحتوي البرغل على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع، كما أنه غني بالبروتين الهام عند اتباع نظام للرجيم.، ويحتوي البرغل على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، حيث أن كوب واحد من البرغل يحتوي على 151 سعر حراري.يحتوي على كمية قليلة من الدهون، حيث أن كوب واحد من البرغل يحتوي على 1 جم فقط من الدهون مما يساعد على إنقاص الوزن.، ويحتوي كذلك على أهم الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم عند اتباع نظام للرجيم ومنها الفوسفور والمنجنيز والحديد.وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراه فى النباتات والأعشاب الطبية، إن البرغل يعتبر بديلا صحيا لبعض الأطعمة الممنوعة لمرضى السكري ومنها الأرز والمكرونة.، بفضل الألياف الموجودة فيه، فهو يعمل على تنظيم مستوى السكر بالدم.، كما أن البرغل يساعد على امتصاص الدهون والسكريات في الأمعاء الدقيقة، مما يساعد على زيادة التمثيل الغذائي بالجسم، والسيطرة على نسبة السكر بالدم.هذا إلأى جانب إمكانية الحماية من الجلطات والاضطرابات القلبية التي من الممكن أن يصاب بها مريض السكري.الأعصاب:يحتوي البرغل على نسبة عالية من الماغنسيوم، والتي تساعد على تهدئة الجهاز العصبي والتخلص من اضطرابات النوم والأرق والحصول على نوم هادئ.، كما يقي من التهاب الأعصاب ، لأنه غني بمضادات الأكسدة ومضادات الإلتهابات.ويعد البرغل من الحبوب الغذائية الهامة للحفاظ على صحة العظام والمفاصل، حيث أنه يحتوي على الكثير من المعادن الهامة، ومنها المنجنير والفسفور والكالسيوم.،لذا فهو يحمي من الإصابة بالتهابات المفاصل وهذا لأنه يحتوي على مضادات الإلتهابات.ممارسة الرياضةويحتوي كوب من البرغل على 5 جرامات من البروتين مما يجعله اختيارا جيدا قبل ممارسة الرياضة.، فالبرغل يحتوي على كربوهيدرات بطيئة الإمتصاص مما يجعله مفيد عند ممارسة تمارين المقاومة.، ويعمل علي تحفيز التمثيل الغذائي وتحويل الطعام إلى مصدر للطاقة التي يحتاج إليها من يمارسون الرياضة.وقد يتسبب الإفراط في تناول البرغل في الإصابة بالانتفاخات نتيجة كثرة الألياف الموجودة به، حيث ان الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في القولون أو القولون العصبي قد يتسبب لهم في التهيج.، ويتسبب في الحساسية للأشخاص الذين يعانون من حساسية القمح وهذا لأنه يحتوي على مادة الغلوتين.، كما يزيد من نسبة الإصابة بالحصوات في الكلى كما أنه يزيد من أعراض النقرس.