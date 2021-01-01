قبل لقاء الاتحاد .. تعرف علي موقف نجم وسط الأهلي

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كشف مصدر بالنادي الأهلي المصري، اليوم السبت، عن موقف حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق، من مواجهة الاتحاد السكندري المقبلة.



وقال المصدر ل"كووورة" إن حمدي بات جاهزا، بعدما تخلص من نزلة البرد التي تعرض لها مؤخرا، وتسببت في غيابه عن لقاء غزل المحلة (2-0)، وتعود مسألة مشاركته لرؤية الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.



واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس.

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وحرص الجهاز الفني على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، للحديث عن مباراة الاتحاد السكندري المقررة مساء الاثنين المقبل، على ملعب الأهلي بالسلام، والمؤجلة عن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة، محققا العلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من 5 مباريات، متقدما بفارق نقطتين على فيوتشر الوصيف.