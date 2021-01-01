جديدة .. طريقة عمل كفتة الأرز بالدجاج

كفتة الأرز بالدجاج من الأطباق الرئيسية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات.
قدمت الشيف سارة عبد السلام، طريقة عمل كفتة الأرز بالدجاج في البيت.
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txtطريقة عمل المفتقة في البيت.. بأسهل الخطوات
مقادير كفتة الأرز بالدجاج
كيلو دجاج مفروم
500 جرام أرز مصري
2بصل أرباع
4فص ثوم صحيح
2حزمة بقدونس مفروم
2حزمة كزبرة مفرومة
حزمة شبت مفروم
زيت نباتي
نصف ملعقة صغيرة حبهان بودر
ملعقة كبيرة قرفة بودر
2ملعقة كبيرة كزبرة جافة
ملعقة صغيرة كبابة صيني
ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب
ملعقة كبيرة كمون
ملح
فلفل أسود
زيت غزير للقلي
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