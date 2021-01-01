جديدة .. طريقة عمل كفتة الأرز بالدجاج



كفتة الأرز بالدجاج كفتة الأرز بالدجاج



كفتة الأرز بالدجاج من الأطباق الرئيسية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات.



قدمت الشيف سارة عبد السلام، طريقة عمل كفتة الأرز بالدجاج في البيت.



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مقادير كفتة الأرز بالدجاج

كيلو دجاج مفروم

500 جرام أرز مصري

2بصل أرباع

4فص ثوم صحيح

2حزمة بقدونس مفروم

2حزمة كزبرة مفرومة

حزمة شبت مفروم

زيت نباتي

نصف ملعقة صغيرة حبهان بودر

ملعقة كبيرة قرفة بودر

2ملعقة كبيرة كزبرة جافة

ملعقة صغيرة كبابة صيني

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب

ملعقة كبيرة كمون

ملح

فلفل أسود

زيت غزير للقلي

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طريقة تحضير كفتة الأرز بالدجاجينقع الأرز ليلة كاملة في الماء ثم يوضع في الكبة مع الزيت ويطحن حتى يتحول لعجينة ناعمة نعومة متوسطة ويضاف لها البصل والثوم ويفرم الخليط حتى ينعم تماماً ثم يضاف الدجاج والخضرة والتوابل كلها وتفرم المكونات حتى تتجانس تماماً ثم تشكل كفتة الأرز بأي شكل حسب الرغبة وترص في أطباق فلين وتحفظ في الفريزر بمدة صلاحية 3 شهور وعند القلي تقلى في زيت غزير ساخن وتستخدم في أي وصفة حسب الرغبة وبالهنا والشفا.