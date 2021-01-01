تفاصيل .. انفجار ضخم يهز جزيرة بريطانية قرب سواحل فرنسا

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انفجار ضخم يهز جزيرة بريطانية


قتل شخص وفقد أكثر من عشرة آخرين بعد انفجار في مبنى يضم شققا سكنية في جيرزي، على ما أعلنت شرطة الجزيرة البريطانية الواقعة في بحر المانش قرب السواحل الفرنسية.

وقال قائد الشرطة المحلية، روبن سميث، إن 12 من أهالي المبنى الكائن في سانت هيليير (جنوب الجزيرة) مفقودون، مضيفا أن "انفجارا كبيرا" وقع قرابة الساعة الرابعة صباحا.

وأفادت الشرطة المحلية في جزيرة جيرزي بالقنال الإنكليزي، في منشور على تويتر، السبت، بفقد عدد من الأشخاص في أعقاب انفجار.

وقالت الشرطة في بيان "لا يزال عدد من السكان في عداد المفقودين عقب الانفجار الذي وقع صباح اليوم في أوت دو مونت في بيير رود وتعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث وبدأت البحث في الموقع".

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وقناة سكاي نيوز الإخبارية بمقتل شخص، إلا أن رويترز قالت إنها لم تتمكن على الفور من التحقق من صحة تلك التقارير.

المصدر: هيئة الإذاعة البريطانية

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