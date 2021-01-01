دار الإفتاء تجيب .. ماذا أصلي بعد أذان الفجر مباشرة ؟

تعد صلاة الفجر هي أولى صلوات النهار المكتوبة والتي ورد في فضلها الكثير من النصوص بالكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة، ومن هنا يأتي الحرص على أدائها على أكمل وجه لنيل ثوابها ، وهو ما يطرح عن توقيتها سؤال ماذا أصلي بعد أذان الفجر مباشرة ؟، فلها من الفضل العظيم يالذي حرص على اغتنامه كل لبيب، ولعل السؤال عن ماذا أصلي بعد أذان الفجر مباشرة من أبسط الاستفهامات عن صلاة الفجر وأهمها ويترتب عليها الكثير من الفوز بالأجر الكبير أو تضييعه.
ماذا أصلي بعد أذان الفجر مباشرة
ورد أن أذان الفجر يعلن وقت صلاة الفجر أو صلاة الصبح وهي أوّل الصلوات الخمس المفروضات على جميع المسلمين، وهي صلاة جهرية تتكوّن من ركعتين للفريضة وركعتين سنة قبلها وتسمّى سنة الفجر أو ركعتا الفجر وهي سنة مؤكّدة واظب عليها الرسول - صلى الله عليه وسلم-، وقد سُمّيت صلاة الفجر بهذا الاسم نسبةً إلى وقتها من الصبح الذي ينجلي فيه الظلام وينتشر الضوء في جميع الآفاق فقد سٌمّي فجرًا لانفجار الضوء وزوال العتمة والليل.
وقالت دار الإفتاء المصرية ، إن توقيت أذان الفجر في مصر صحيح شرعيًّا وفلكيًّا، وأن الشائعة تهدف لإثارة البلبلة بين المسلمين، مشيرة إلى أن مصر علمت العالم مواقيت الصلاة الصحيحة، وثبت أن توقيت أذان الفجر المعمول به في مصر وسائر بلدان العالم الإسلامي هو التوقيت الصحيح شرعيًّا وفلكيًّا
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