دار الإفتاء تجيب .. ماذا أصلي بعد أذان الفجر مباشرة ؟



أذان الفجر أذان الفجر



تعد صلاة الفجر هي أولى صلوات النهار المكتوبة والتي ورد في فضلها الكثير من النصوص بالكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة، ومن هنا يأتي الحرص على أدائها على أكمل وجه لنيل ثوابها ، وهو ما يطرح عن توقيتها سؤال ماذا أصلي بعد أذان الفجر مباشرة ؟، فلها من الفضل العظيم يالذي حرص على اغتنامه كل لبيب، ولعل السؤال عن ماذا أصلي بعد أذان الفجر مباشرة من أبسط الاستفهامات عن صلاة الفجر وأهمها ويترتب عليها الكثير من الفوز بالأجر الكبير أو تضييعه.



ماذا أصلي بعد أذان الفجر مباشرة

ورد أن أذان الفجر يعلن وقت صلاة الفجر أو صلاة الصبح وهي أوّل الصلوات الخمس المفروضات على جميع المسلمين، وهي صلاة جهرية تتكوّن من ركعتين للفريضة وركعتين سنة قبلها وتسمّى سنة الفجر أو ركعتا الفجر وهي سنة مؤكّدة واظب عليها الرسول - صلى الله عليه وسلم-، وقد سُمّيت صلاة الفجر بهذا الاسم نسبةً إلى وقتها من الصبح الذي ينجلي فيه الظلام وينتشر الضوء في جميع الآفاق فقد سٌمّي فجرًا لانفجار الضوء وزوال العتمة والليل.



وقالت دار الإفتاء المصرية ، إن توقيت أذان الفجر في مصر صحيح شرعيًّا وفلكيًّا، وأن الشائعة تهدف لإثارة البلبلة بين المسلمين، مشيرة إلى أن مصر علمت العالم مواقيت الصلاة الصحيحة، وثبت أن توقيت أذان الفجر المعمول به في مصر وسائر بلدان العالم الإسلامي هو التوقيت الصحيح شرعيًّا وفلكيًّا

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حكم صلاة الفجر بعد الأذان مباشرةورد في حكم صلاة الفجر بعد الأذان مباشرة أنها صحيحة شرعًا، حيث إن توقيت أداء المسلمين لصلاة الفجر هو وقت أذان الفجر المعمول به في مصر، وأن صلاة الفجر بعد الأذان مباشرة صحيحة شرعًا، وصلاة الفجر فى هذه الحالة تكون موافقة للأدلة الشرعية الصحيحة والثابتة من كتاب الله تعالى وسُنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإجماع علماء الأمة سلفًا وخلفًا، وأن ما يثار – بين حين وآخر- من أن صلاة الفجر لا تصح إلا بعد الأذان بثلث ساعة هو قول باطل وغير صحيح شرعًا، ويؤدى إلى البلبلة ويخالف الثابت شرعًا، ويطالب البيان كل المسلمين فى مصر بعدم الالتفات إلى هذه البلبلة، ويتعيَّن عليهم الالتزام بالرأى الشرعى الوارد بهذا البيان.بداية وقت صلاة الفجر ونهايتهورد عن بداية وقت صلاة الفجر ونهايته قول ابن رشد -رحمه الله-: «واتفقوا أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس إلا ما روى عن ابن القاسم عن بعض الشافعية أن آخره الإسفار، والإسفار في الفجر: هو وقت ظهور النور بعد الغَلَس وانكشاف الظُلْمة، سُمِّي به لأنه يُسفر (أي يكشف) عن الأشياء، ويبدأ وقت صلاة الفجر من ظهور الفجر الصَّادق، ويمتدُّ إلى أن تطلع الشَّمس؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من أدركَ من الصبحِ ركعةً قبلَ أن تطلُعَ الشمسُ، فقد أدركَ الصبحَ» [رواه البخاري].