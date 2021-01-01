كأس العالم 2022 l قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة إنجلترا وفرنسا اليوم



إنجلترا وفرنسا إنجلترا وفرنسا



أعلنت شبكة “بي إن سبورتس”، إذاعة مباراة إنجلترا وفرنسا، المقرر لها، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء، على ملعب “البيت”، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، عبر قناتها المفتوحة “beIN Sports HD”.



وكانت شبكة بي إن سبورتس، أعلنت قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022، إذاعة 22 مباراة من المونديال بدون تشفير.



ونقلت شبكة بي إن سبورتس 18 مباراة في بطولة كأس العالم حتى الآن، بواقع (16 لقاء في دور المجموعات، ولقاء وحيد في ثمن النهائي، ولقاء آخر في ربع النهائي).

قد يعجبك أيضا...

وتنقل مباريات كأس العالم 2022 “حصريا” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر شبكة "بي إن سبورتس"، ومجموعة قنوات “الكأس” القطرية، كما تنقل قناة الرياضية المغربية الأرضية مباريات أسود الأطلس “مجانا”.تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحةالتردد Nilsat 7W 11054H27500التردد Badr Sat 26E 11566H27500إنجلترا ضد فرنسا:يستهدف المنتخب الإنجليزي مواصلة مشواره المميز في بطولة كأس العالم 2022، بالفوز على فرنسا في مباراة اليوم، وقطع خطوة جديدة نحو حلم التتويج بلقب كأس العالم الغائب عن خزائن الأسود الثلاثة منذ عام 1966.وكان منتخب إنجلترا استهل مشواره في بطولة كأس العالم 2022، بفوز ساحق على إيرن 6-2، ثم تعادل مع الولايات المتحدة الأمريكية 1-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات، وفاز على ويلز 3-0 في الجولة الثالثة.وفي الدور ثمن النهائي تفوق منتخب إنجلترا على السنغال بنتيجة 3-0، ليضرب موعدا ناريا مع فرنسا في ربع النهائي.على الجانب الآخر، يطمح منتخب فرنسا بقيادة مديره الفني ديديه ديشامب، في مواصلة رحلة الدفاع عن اللقب بترويض الأسود الثلاثة وحجز بطاقة التأهل لنصف النهائي.وبدأ منتخب فرنسا مشواره في كأس العالم 2022، بالفوز على أستراليا 4-1، ثم تفوق على الدنمارك 2-1، وخسر أمام تونس 1-0 في ختام دور المجموعات.وتفوق المنتخب الفرنسي على نظيره البولندي 3-1، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022.ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، منتخب المغرب مع البرتغال، في تمام الخامسة مساء.ويلتقي الفائز من مبارة المغرب والبرتغال مع الفائز من لقاء إنجلترا وفرنسا، في نصف نهائي كأس العالم 2022.