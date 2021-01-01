تعرف عليها .. أطعمة ومشروبات تساعد في علاج إلتهاب الحلق



علاج إلتهاب الحلق علاج إلتهاب الحلق



يمكن أن يجعل إلتهاب الحلق البلع مؤلمًا وصعبًا، وعندما يحدث ذلك يكون من الصعب معرفة ما تأكله وتشربه، إلا أن الجسم يحتاج إلى العناصر الغذائية لمساعدته على الشفاء، وهو ما يضطرنا إلى تناول الطعام والمشروبات رغم الآلم.



ويمكن أن يؤدي تناول الأشياء الصحيحة وشربها أيضًا إلى تقليل آلام إلتهاب الحلق وقد يؤدي إلى تسريع عملية الشفاء، تجنب الأطعمة غير المناسبة يمكن أن يمنع بعض الانزعاج.



علاج إلتهاب الحلق

-حساء الدجاج: يساعد في محاربة نزلات البرد والعدوى، اكتشف العلماء أن حساء الدجاج يساعد في منع حركة العدلات وخلايا الدم البيضاء التي تدافع عن العدوى ، كما أن السوائل الساخنة تزيد من حركة مخاط الأنف، بالإضافة إلى ذلك يحافظ المرق على رطوبتك ويسمح الملح لأنسجتك بالاحتفاظ بالسوائل.

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-العسل: هو عنصر آخر يمتلك العديد من الفوائد الطبية، وأظهرت الدراسات أنه فعال في درء الالتهابات البكتيرية والفيروسية، لكن قلل من تناولك له ؛ لأنه يمكن لمحتوى السكر العالي أن يمنع الجهاز المناعي من القيام بعمل فعال، ولا ينبغي إعطاء العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة بسبب احتمالية الإصابة بالتسمم الغذائي.-الزبادي: مصدر ممتاز للبروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية، إنه ممتلئ ببكتيريا البروبيوتيك التي تساعد في حماية جهاز المناعة، بالإضافة إلى ذلك فإن قوامه اللطيف والناعم يجعله مصدرًا مثاليًا للتغذية عندما تكون مريضًا.-بطاطس مهروسة: تعتبر الأطعمة اللينة دائمًا فكرة جيدة عندما تكون مريضًا ، تحتوي على المغنيسيوم المفيد وفيتامين ج ومضادات الأكسدة ، وهي مكونات تعزز نظام المناعة القوي ، فقط تأكد من تركها تبرد قبل تناول الطعام لتجنب المزيد من تهيج الحلق.البيض: يحتوي على جرعات صحية من فيتامينات D و B12 ، بالإضافة إلى المعادن مثل الزنك والحديد والسيلينيوم ، وكلها تساعد في مكافحة العدوى، إن تقديمهم مخلوطًا عندما تكون مريضًا يجعل تناولهم أسهل.دقيق الشوفان: يحتوي على نسبة عالية من الألياف والمكونات مثل الماغنسيوم والزنك ومضادات الأكسدة ، وهو غذاء ممتاز للمساعدة في تخليص الجسم من السموم، قوامه الناعم يجعل من السهل ابتلاعه عند الإصابة بالتهاب الحلق.زنجبيل: هذا الجذر الذي نشأ في الصين رائع في تقليل الألم والالتهابات ويعمل كمضاد للأكسدة ، مما يساعد على منع نمو البكتيريا، وقد تم توثيق خصائصه المضادة للغثيان بشكل جيد، وتشير الدراسات إلى أن الجمع بين الزنجبيل والعسل يعزز فعالية أي من المكونات بمفرده.المصدر:.